A függőségben szenvedők igen kis része ismeri csak fel, hogy problémája van a játékkal, a legjellemzőbb az, hogy csak akkor kérnek segítséget, ha kérnek egyáltalán, amikor szenvedélyüknek már olyan súlyos következményei vannak, mint például a társas kapcsolatok teljes megromlása vagy a nagy fokú eladósodás.

Letagadott betegség

Nagyon fontos, hogy ne akaratgyengeségként vagy morális problémaként tekintsünk a szerencsejáték-függőségre, hanem lássuk azt, hogy egy betegségről van szó

– mondja dr. Demetrovics Zsolt addiktológus, az ELTE PPK Pszichológiai Intézetének professzora.

Hozzátette, hogy a függőség kialakulásában szerepet játszanak olyan téves gondolkodási logikák, mint például az a hiedelem, hogy ha egymás után többször veszít valaki, akkor utána nagyobb valószínűséggel fog nyerni. Ilyen „veszteség hajszolása” is, azaz a kényszer, hogy a veszteség után újra és újra vissza akarja nyerni a játékos az elvesztett pénzt, miközben egyre nagyobb veszteségekbe fut bele.

Nehezíti a kezelésbe kerülést az is, hogy a játékosok sokáig úgy gondolják, hogy igazából nincs problémájuk a szerencsejátékokkal. Sokáig nagyon erős ez a tagadás

– teszi hozzá a szakember. A „nincs is semmi gond”, a „tudom kezelni” vagy a „mindjárt visszanyerem, amit elvesztettem, és utána abba is hagyom a játékot” illúziói, és a tagadás, mint minden addikciónál, a szerencsejáték-függőség esetén is jelen van.

De az is, amit nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert súlyos probléma, hogy nem betegségként gondol rá maga az érintett, sem a hozzátartozója, és nem fordulnak szakemberhez

– mutat rá az addiktológus.

A kérdésre, hogy pontosan mikortól lesz a játékból függőség, a professzor azt mondja:

Ha a mindennapi életvitel sérül, ha valaki elkezd nagyobb összegekben fogadni, ha többet és nagyobb tételben játszik, mint amennyit eredetileg eltervezett, ha elkezdi titkolni az ismerősök, családtagok előtt a szerencsejátékot, ha az befolyásolja a munkája vagy a tanulmányai végzését, a párkapcsolatát, tehát ha a legapróbb mértékben is megzavarja a mindennapi életét, akkor arra nagyon oda kell figyelni

– figyelmeztet dr. Demetrovics Zsolt.