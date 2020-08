Böjte Csabát is bevonnák a székelyekért folyó kampányba

A koronavírus-járvány második hulláma miatt csak az online térben várják a támogatókat a petícióhoz.

Bár tucatnyi európai országból keresték meg papíralapú aláírásgyűjtéssel az Írdalá.hu csapatát, Pesty László kampányfőnök a Magyar Nemzetnek kijelentette: a koronavírus-járvány miatt csak az online térben várják a támogatókat a kezdeményezéshez. A szakember rámutatott arra, hogy tavasszal súlyos összegeket fektettek be a papíralapú gyűjtésbe, aztán a világjárvány mindent elsöpört, ezt a hibát még egyszer nem követik el. „Ettől függetlenül, ha valakik, bárhol az Európai Unió területén úgy döntenek, hogy papíralapon is gyűjtenek, és azt a megfelelő helyre elküldik, örülünk neki. Mi azonban a kampányunkat teljes egészében az online térben szervezzük meg” – fejtette ki Pesty László.

Az Írdalá.hu kampánycsapata a hét végén a Székelyföldön járt, ahogy a székely származású Pesty László lapunknak fogalmazott: hosszú hónapok után végre újra otthon volt. A kampányfőnök elmondta, hogy a székelyföldi útján egyeztetett Tánczos Barna Hargita megyei szenátorral. A politikussal abban állapodtak meg, hogy ahogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a gyűjtés tavaszi szakaszánál, úgy most, november 7-ig is a petíció ügye mellett áll, a szervezet a továbbiakban is megadja a segítséget az aláírásgyűjtéshez. Pesty László találkozott Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel is, végre nemcsak az online térben, hanem személyesen is tudtak arról beszélni, hogy Csaba testvért miként tudják egyre jobban bevonni a kampányba a következő hónapokban. „Emellett sikerült beszélnem az erdélyi sajtó két nagyon fontos vezetőjével, akik szintén arról biztosították az Írdalá.hu kampánycsapatát, hogy ezután is a székely petíció ügye mellett állnak” – mondta el a kampányfőnök.

Pesty László kitért arra is, hogy nemcsak kampányegyeztetéseket folytatott, hanem nagyon sok székely emberrel is beszélgetett, olyanokkal, akiknek a szeretetét csak az interneten keresztül tapasztalhatta meg, amióta átvették a kampány irányítását. „Eddig az „online szeretetüket” éreztük, amióta májusban meglett az egymillió aláírás, most személyesen köszönték meg a segítségünket és fejezték ki a hálájukat. Elmondhatatlanul boldogok az emberek az eddigi sikerek miatt, a székelyek most úgy érzik, hogy a magyar nemzet a 2004. december 5-i népszavazás óta újabb jelét adta az összetartozásnak” – emelte ki a székely petíció kampányfőnöke.

