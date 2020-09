Bővítette a Kuba elleni szankciókat Trump

Donald Trump amerikai elnök szerdán bővítette a Kuba elleni szankciókat, ezentúl tilos lesz szivart és rumot is behozni az Egyesült Államokba.

Az elnök a Fehér Házban jelentette be döntését, miután ünnepség keretében kitüntetett 23 olyan amerikai és kubai-amerikai veteránt, aki részt vett 1961-ben a Disznó-öbölben végrehajtott kubai partra szállási kísérletben.

Trump közölte: nem engedélyezik a dohányáruk és az alkoholtermékek behozatalát a karibi szigetországból, továbbá a Kubába utazó amerikaiak nem vehetnek igénybe olyan szállodákat, és nem lakhatnak más lakhelyeken sem, amelyek a kubai állam tulajdonában vannak.

„Ezek a döntések biztosítják majd, hogy amerikai dollárok ne finanszírozzák a kubai rezsimet”

– fogalmazott. Leszögezte, hogy a döntések részei az amerikai kormányzat „folyamatos harcának a kommunista elnyomás ellen”.

Az amerikai külügyminisztérium napokon belül közzéteszi azoknak a szállodáknak a listáját, ahol amerikai állampolgárok nem szállhatnak meg.

„Kormányzatom kiáll minden állampolgár mellett, aki Kubában, Nicaraguában és Venezuelában a szabadságáért harcol, és naponta azon dolgozunk, hogy a földtekének az a része is teljes mértékben szabad lehessen”

– hangsúlyozta Trump. Hozzáfűzte: a háttérben egy sor dolog zajlik, de – mint fogalmazott: – „most nem beszélhetek ezekről, hamarosan úgyis meglátják”.

A Trump-kormányzat 2017 januárja óta több olyan intézkedést is hozott, amely lehűtötte a Washington és Havanna közötti, az előző, Barack Obama vezette kormányzat által kialakított baráti viszonyt. 2019 júniusában például széleskörű utazási megszorításokat vezetett be, visszafogva a Kubába irányuló amerikai beutazásokat. Washington akkor a többi között azzal is indokolta a döntést, hogy így akar nyomást gyakorolni Havannára a Venezuelának nyújtott kubai támogatás miatt. 2020 elején az amerikai kormányzat elrendelte a Marriott szállodaláncolatnak, hogy zárja be kubai szállodáit.

Elemzők szerint az újabb szankciók nem függetlenek a november 3-i amerikai elnökválasztástól.

A Dél-Floridában élő kubai és venezuelai közösségek ugyanis eddig is nagyon jól fogadták Donald Trump szankciós döntéseit, s Trumpnak Floridában mindenképpen győznie kell, ha nyerni akar az elnökválasztáson. Egyetlen republikánus politikus sem nyert elnökválasztást floridai győzelem nélkül Calvin Coolidge elnök 1923-as győzelme óta.

A csaknem 14 millió floridai szavazó közül a Pew kutatóintézet felmérése szerint minden ötödik kubai gyökerű. Donald Trump csütörtökön a floridai Tampában tart kampánygyűlést.