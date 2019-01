Kanadai állampolgár lett a magyarokat gyalázó író

Kertész Ákos 2011-ben így nyilatkozott: „A magyar genetikusan alattvaló”.

Az író-dramaturg nyolc évvel ezelőtt az Amerikai Népszavában megjelent interjúban minősíthetetlen hangvételű, gyalázkodó kijelentéseket tett Magyarországról. Kertész Ákos megdöbbentő soraira a 888.hu emlékeztet cikkében. Kertész ugyanis így fogalmazott:

„A magyar genetikusan alattvaló. József Attila talált mentséget: „ezer éve magával kötve, mint a kéve sunyít, vagy parancsot követ.” De ez nem mentség arra, hogy a magyar a legsúlyosabb történelmi bűnökért sem érez egy szikrányi lelkiismeret furdalást, hogy mindent másra hárít, hogy mindig másra mutogat, hogy boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában,

röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni.

Hogy se tanulni, se dolgozni nem tud és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire. Ma már a második világháború borzalmaiért, a Holocaustért egyedül a magyar a felelős, mert a magyar nép az (a német néppel ellentétben), amelyik se be nem vallotta, meg nem gyónta a bűneit, se töredelmes bűnbánatot nem tanúsított, se meg nem fogadta, hogy soha többé, se bűnbocsánatért nem esdekelt. Így aztán nem is kapott soha föloldozást!”

A 888.hu felidézi: az írásnak következményei is lettek, az író budapesti díszpolgári címét vissza is vonták.

Kertész Ákos egyébként akkor menedékkérelmet adott be Kanadában – állítása szerint ugyanis Magyarországon „fizikai atrocitásoknak” volt kitéve. 2013-ban meg is kapta a menekültstátuszt, a napokban pedig az állampolgárságot is.

Borítókép: Kertész Ákos író 2010. április 12-én.

MTI Fotó: Illyés Tibor

