Kiszivároghattak egy orosz csúcsrakéta tervei

Nyugati kezekbe kerülhetett annak a nukleáris robbanófej szállítására is alkalmas, hiperszonikus rakétának a leírása, ami ötször gyorsabb a hangsebességnél. Az orosz űrügynökségen, a Roszkozmoszon belül folyik a nyomozás.

Az elhárítás még pénteken indította meg az ügy felderítését a CNNIMas területén, mely a Roszkozmosz egyik legfőbb kihelyezett kutatótelepe. A létesítmény Korolyov városában, a moszkvai régióban található. A Kommerszant c. orosz lap szerint a Roszkozmosz orosz állami űrügynökség vezetősége úgy nyilatkozott, alkalmazottai együttműködnek az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) embereivel, akik hazaárulás gyanúja miatt nyomoznak az ügynökségnél. Tízen keveredtek gyanúba, és egy magas beosztású személy irodáját is átvizsgálták pénteken – számol be minderről a BBC.

Mint írják, az orosz védelmi minisztérium csütörtökön nyilvánosan is bemutatta a Kindzsál és az Avangard elnevezésű rendszereket.

„Megállapítható, hogy a CNNIMas alkalmazottai szivárogtathatták ki az információkat” – mondta egy névtelenül nyilatkozó forrás az FSZB-nek. „Sok fej fog hullani, biztos, hogy ez az ügy nem csupán néhány elbocsájtással végződik majd” – tette hozzá a forrás.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Pexels.com