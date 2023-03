A tányérok nélkülözhetetlen elemei a háztartásoknak, nincs étkezés, amely során legalább egy-két tányér, tál, evőeszköz vagy pohár ne kerülne az asztalra. Olyan hétköznapi tárgyak ezek, melyeket nem cserélgetünk túl gyakran, ezért tartósan meghatározzák étkezéseink stílusát és hangulatát. Az étkészletek a gyakran vendéget fogadó, társaságkedvelő háztartások állandó és becsben tartott kellékei, és bár ezeket sem cserélgetjük hétről hétre, a változatos asztalterítésekhez elengedhetetlen, hogy legyen a házban néhány markánsabb szett minden alkalomra.

Formában, stílusban, színben, anyagban rendkívül széles a tányérok és tányérkészletek választéka, ezért is lehet zavarba ejtően nehéz választani a megannyi lehetőség közül.

Kerámia vagy porcelán tányérokat használjunk?

Először is azt kell eldöntenünk, hogy hétköznapi használatra vagy ünnepekre, esetleg ajándék gyanánt keresünk tányérokat. Míg előbbi esetben nem érdemes túlbonyolítani a kérdést, hiszen tulajdonképpen egy fogyóeszközről van szó, mely bármikor eltörhet, utóbbi két esetben viszont jó, ha kéznél van a szofisztikált ízlésünk, ugyanis nagy szükségünk lesz rá.

Hétköznapi használatra a jó tányéroknak, mélytányéroknak elsősorban funkcionális szerepe van, így nem csoda, hogy népszerűek az egyszínűek, különösen a fehér porcelánból készült, minta nélküli darabok. A szakértőknek ésszerű magyarázata van arra, hogy miért előnyösek hétköznapi használatra az egyszínű tányérok: egyrészt ezek nem kopnak a mosogatógépek intenzív programjai miatt, másrészt az aranyozott vagy fémmel szegélyezett társaikkal ellentétesen, mikrohullámú sütőben is bátran használhatóak.

A kerámia előnye, hogy alacsony hővezető képessége miatt nem melegszik fel olyan gyorsan, mázas felületének köszönhetően könnyen mosható, és tényleg bármilyen színben és formában elérhető. A porcelán tartóssága, ellenállósága és eleganciája okán népszerű. A legjobb benne, hogy az idő teltével sem mattul be. Ugyanezek a tulajdonságok nagyrészt az üvegtányérokról is elmondhatóak. Ilyen termékek a lakásdekorációs webáruházakban találhatóak.

Miért ne lepnénk meg magunkat egy izgalmas formavilágú tányérral?

Míg régebben alapértelmezettnek számított, hogy egy tányér kerek, legfeljebb a peremes és a coupe-tányérokat különböztették meg, addig ma már elterjedtek a szögletes, ovális vagy egyéb különleges dizájnú termékek is. Ezekkel garantáltan feldobhatunk egy étkezést, legyen szó salátástálról, mély- vagy lapostányérról, esetleg desszertes tányérról. Arra figyeljünk oda, hogy a tányérok illeszkedjenek az evőeszközökhöz, a poharakhoz és az asztalterítést meghatározó egyéb elemekhez. Változatos terítés érhető el, ha megtanuljuk a különböző formavilágokat összehangolni egymással, élménnyé téve az étkezést.

A desszertestányérokra általában a különleges formavilág jellemző tekintettel arra, hogy egy desszert önmagában is mutatós alkotás, melynek élvezeti értékét tovább fokozhatjuk például egy különleges dizájnú, akár dombornyomásos technikával díszített tányérral. Ugyanakkor a tányérok sorában érdemes megemlíteni még az olasz konyha szerelmesei számára nélkülözhetetlen pizzás és tésztás tányérokat is. Nemcsak akkor mutatnak jól, amikor vendégeknek főzünk pastát, hanem a hétköznapi étkezéseket is feldobják, és családunkat is meglephetjük vele.