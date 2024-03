A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehette át Török László, a Veszprémi Állatkert ügyvezető igazgatója, Marokházi Csabáné az állatkert nyugalmazott munkatársa pedig Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést kapott.

Állatokkal, e csodálatos élőlényekkel foglalkozni, az egyik legszebb, ugyanakkor kihívásokkal teli szakma. Török László és Marokházi Csabáné többek között éppen ezért választották hivatásuknak az állatkertészetet. A szakmai kihívás mellett ez egy mindennapi elköteleződést is jelent a számukra az állatok felé, hiszen az ő jólétüket és védelmüket csak így lehet biztosítani.

Török László 2008 óta vezeti a Veszprémi Állatkertet, azóta szemmel láthatóan új lendületet vett az állatkert fejlődése sok szempontból. A vadaspark területe is jelentősen bővült, a korábbi 10 hektár helyett immár több mint 30 hektáron várja a látogatókat. Török Lászlónak meggyőződése, hogy az állatok szeretete és a védelmükért folytatott munka a mai világunk szerves részét kell, hogy képezze. Mindezek mellett elköteleződésének fontos mozgatórugója az alkotás, valami maradandónak a létrehozása, hogy a jövő nemzedékeinek is lehetősége legyen megcsodálni az állatvilág sokszínűségét.

Marokházi Csabáné 1997-ben kezdett a Veszprémi Állatkertben dolgozni és azóta az állatkert egyik legendás állatgondozójává vált, hiszen az állatokról való odaadó gondoskodása mellett a fiatal nemzedékeknek az állatok szeretetére nevelése érdekében végzett munkája is elismerendő. Nyugdíjba vonulása óta is meghatározó része az állatkertnek, hiszen kevesek rendelkeznek olyan több évtizedes tapasztalattal, mint ő, és továbbra is szívügyének tekinti az állatkert lakóinak életét.

Egy mai modern állatkertnek az állatvilág széleskörű bemutatása, a fajvédelem, a természetvédelem mellett kiemelt szerepet kell vállalnia az állatvédelemben, a fenntarthatóságban és a környezettudatos szemlélet megvalósításában. Az állatkertek nemcsak kulturális és turisztikai látnivalók, hanem oktatási központok, fontos feladatuk a kutatás, a tudományos munka. Mivel az állatkerteknek egyre nagyobb szerepe van ezekben a tevékenységekben, rendkívül fontos, hogy elhivatott és tapasztalt szakemberek vegyenek részt ebben a munkában.

A Veszprémi Állatkert Veszprém Városának egyik büszkesége, és ma már elképzelhetetlen lenne a megyeszékhely nélküle. Ezért is elengedhetetlen, hogy az állatkertészeti munka olyan szakmai színvonalon és körülmények között történjen, mint a Veszprémi Állatkertben. Az ott dolgozók odaadó munkájának elismerése pedig külön megtiszteltetés.