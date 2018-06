Fényvilágban megelevenedő fantázia – újra tündököl a Zsolnay Fényfesztivál (x)

Magyarország egyik legizgalmasabb, de minden bizonnyal leglátványosabb fesztiváljára készül újra Pécs városa!

A Zsolnay Fényfesztivál június 28. és július 1. között közel 100 programmal, világszínvonalú háromdimenziós fényfestéssel, újcirkuszi és utcaművészeti kavalkáddal várja a látogatókat. Esténként szemet gyönyörködtető, lélekemelő látványosságok változtatják át a belvárost, egy olyan világot teremtve, melyben fantáziánk lesz a legjobb vezetőnk, kíváncsiságunk pedig a legjobb útitárs.

Az elmúlt két évben hihetetlen sikerrel robbant be a hazai fesztiválpalettára a Zsolnay Fényfesztivál, amely az ország első fényfesztiváljaként úttörő módon lépett a világszerte rendkívül népszerű műfaj képviselői közé. Az érdeklődőknek elég csak Pécsig utazni, hogy nemzetközi mércével is értékelhető, hatszorosan díjazott rendezvényt lássanak, és Magyarországon máshol nem tapasztalható élményeket szerezzenek a Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZsÖK) által szervezett eseményen.

A tavaly több mint 60.000 látogatót vonzó ingyenes rendezvény a kiemelt érdeklődésre való tekintettel időben és térben is bővül. Idén már csütörtökön megnyitja kapuit a Fény Útja, így immár négy estén át korzózhat bárki a belváros legismertebb épületeit útba ejtő, 25 állomást érintő fénykörúton. Ennek keretében a kedvelt pécsi épületek lenyűgöző fényfestést, a belváros ismert terei és rejtett zugai izgalmas fényinstallációkat kapnak. A vetítések és fényszobrok nagyobb területen helyezkednek majd el, a teljes belvárost behálózó Fény Útja összesen 12.000 négyzetméternyi vetített felületet kelt életre.

A legnagyobb érdeklődésre számot tartó program a Zsolnay Light Art Fényfestőverseny. Ennek keretében a Székesegyház monumentális homlokzatára komponált háromdimenziós, mozgó fényalkotásokban gyönyörködhetnek a látogatók péntektől vasárnapig.

A pezsgő utcai kavalkádban Costa Rica-i tűzzsonglőrök, spanyol utcaművészek és újcirkuszi előadások szórakoztatják majd a látogatókat, valamint visszatérnek az őrült katalán hajszobrászok, a Sienta La Cabeza csapata ismét több napon át készít világító hajkölteményeket a vállalkozó kedvűeknek. A fesztivál zenei palettáját a világ minden tájáról érkező előadók színesítik Japántól Argentínáig, de a fesztivál egyik legnagyobb zenei durranása a katalán, 14 fős, kirobbanó energiával játszó dobos együttes, a Sound de Secá lesz. A hazai kedvencek sem hiányozhatnak, itt lesz többek között Beck Zoltán (30y), aki Gyermeknek bátor címmel tart szerzői estet.

Nappali programokat is kínál a rendezvény, visszatér a tavaly hatalmas sikerrel debütált Fénybütykölde, ahol mindenki maga készíthet világító ékszereket és emléktárgyakat. Az Inspirál Zsonglőr és Cirkuszi Játszóházban kicsik és nagyok is próbára tehetik ügyességüket, a Varázsóra látványos fizikai bemutatóján pedig fénnyel történő varázslatos kísérletek láthatók. Bizonyára nagy feltűnést fog kelteni a spanyol Rodafino „guruló színpada” is, ez egy óriási muzsikáló kerék, amely „potrohában” öt kiváló művészt szállítva közlekedik az utcákon.

Akiknek nem lenne elég ennyi izgalom és látvány, azoknak örömhír, hogy az idei évtől tovább bővül a kínálat. Egy ezerötszáz forintos karszalag megvásárlásával négy napon át a Fény Útja Extra a belváros zárt tereibe kalauzolja a felfedezőket és kínálja leghihetetlenebb fényalkotásait. A magyar fényművészet egyik legkiemelkedőbb képviselőjének, a Munkácsy-díjas Mengyán Andrásnak nyílik kiállítása a Pécsi Galériában, Bordos László Zsolt ikonikus Spidron 3D mappingjének megtekintéséhez pedig a föld alá kell majd szállniuk az érdeklődőknek.

Bátran hihetnek a szemüknek majd akkor is, ha egy hét méter átmérőjű Hold installáció fénye ragyogja be az éjszakát. „A Hold múzeuma” című alkotás az Angliában élő Luke Jerram műve, a világító művészeti installációhoz a NASA hiperrészletes fotóit vették alapul. A belülről megvilágított gömb formájú szobor minden centimétere öt kilométernek felel meg a csillagászati test tényleges felszínéből. Az alkotás különleges térhangzással válik teljessé, amelyet a BAFTA és Ivor Novello-díjas zeneszerző, Dan Jones alkotott.

Ebben a négy napban tehát mindent beragyog a fény, amit alátámaszt az is, hogy idén több mint 2,5 millió lumen fényerő lesz jelen a fesztiválon, ami megegyezik egy akkora világítótorony fényerejével, amely Franciaország partjairól képes átvilágítani Anglia kikötőibe. Így méltán elmondható a fesztivál szlogenje: Pécs a nyár fénypontja!

További információk: www.fenyfesztival.hu és www.facebook.com/zsolnayfenyfesztival