Mit mond el rólad a pénztárcád?

Naponta számtalanszor előveszed, idegenek és ismerősök előtt kinyitod, rendkívül fontos neked, és sokmindent kell tudnia, hogy valóban hasznos legyen – mi az? Ez a pénztárca, amely egyáltalán nem mellékes, milyen.

Egy helyen tárolod a pénzed?

Nem keveset elmond ez a tárca a stílusunkról, és rengeteget ‘mesél’ a pénzhez való viszonyunkról is. Azt se felejtsük el, hogy ezt igen sokan ‘le tudják olvasni’, hiszen ez a tárgy éppúgy szem előtt van, mint az általában nagy gonddal kiválasztott karóra vagy kézitáska.

Kezdjük azzal az esettel, ha nincs is pénztárcánk. Meglepő módon sok felnőtt ember alkalmazza ezt a módszert: a tárcát pótlandó zsebből, vagy az aktuális táskája egy reteszéből kotorja ki a pénzt, ha szükséges. Aki így jár el, annak van mit átgondolnia az anyagi világhoz való viszonyáról.

Szintén egy kicsit több megbecsülést várnak el a bankjegyek és érmék attól, aki kis szütyőben gyűrögeti őket. Egy biztos, így nemhogy rendben tartani, de átlátni is nehéz a pénzügyeinket. Az aprópénz egész egyszerűen felaprítja egy idő után a behajtogatott papírosokat. Aranyos, mesébe illő, de nem igazán felnőtt megoldás, hogy egy ilyen felül összehúzható zsákocskában rejtegetjük a pénzünket.

Műbőr és műbör közt nagy különbség lehet

Ahhoz tehát, hogy jól bánjunk a pénzzel – képletesen és a gyakorlatban is -, egy valódi pénztárcára van szükségünk. A babona szerint aki gazdagodni akar, annak minél tekintélyt parancsolóbb tárca kell, hogy legyen a választása.

Az igazi – a bőrtárca. Maga a megtestesült gazdagság, értékes és komolyságot sugároz.

No persze tökéletesen megteszi egy műbőr tárca is, ha szépen el tudjuk benne rendezni a készpénzünket és a kártyáinkat. Vannak e téren kevésbé igényes és igen szép kivitelezésű darabok.

PVC-ből is készülnek tárcák, ezek kevésé ajánlhatók, mivel rideg, merev a tapintásuk és hidegben törhetnek.

Ha a feng shui-t figyelembe vesszük, akkor nem vásárolhatunk mást, mint piros tárcát. A piros ugyanis a gazdagság színe a népszerű kínai elmélet szerint. És azt a hétköznapi tényt is érdemes figyelembe venni, hogy egy mély női táska alján egy élénkpiros pénztárca könnyen észrevehető.

A feng shui egyéb tanácsait, mint hogy például tegyünk a pénzünk közé zöld rizst, inkább más fórumokra bíznánk.

Dollártárca – a férfi modell

Jó tudni, a szakemberek megkülönböztetnek férfi és női típusokat. Klasszikusan férfi darab a dollártárca, amelyben középen egy fém leszorító csipesz van. A kevés aprópénzt egy kis külső zsebben lehet tárolni. Ez a tárca tökéletesen passzol egy farmerzsebbe.

A női széthajthatós tárcák – brifkók – általában keretesek, és számos zsebük van, többek közt cipzáros résszel is rendelkeznek. Persze férfi brifkó is létezik, hagyományosan fekete színben. Ha nagyon szeretjük rendezetten tartani a dolgainkat, kártyatartó tárcát is beszerezhetünk.