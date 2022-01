A Bondoró Utcaszínház Fesztivál most mindenkit önfeledt farsangi mókára invitál az új év kezdetén. A Mutasd magad! néven futó kezdeményezés arra buzdítja az embereket, hogy készítsenek a saját egyéniségüket leginkább kifejező álarcokat. Az lehet szertelen, vicces, mesésen karneváli, de akár hagyományos, télűző maszk is. A tét nem csekély, hiszen a győztes álarc készítője lehetőséget kap arra, hogy alkotása a júniusi fesztiválon megjelenjen a felvonulások forgatagában. Ráadásul az idén újdonságként debütáló Bondoró Álarcok mellett a nyertes maszkját is meg lehet majd vásárolni a fesztiválon. Az alkotásokat szakmai zsűri bírálja el.