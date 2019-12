Szelfifallal, vicces ajándékokkal, jótékonysági ételosztással vár Tapolca

A korábbi évekhez hasonló programokkal várja az érdeklődőket Tapolca főtere. Pár újdonság azért akad a szelfizők és az ajándékvásárlók örömére.

Idén is ihatunk forralt bort és puncsot, jótékonykodhatunk, megnézhetjük a szabadtéri Betlehemet és a Mindenki Karácsonyfáját.

A daruval felállított óriási fenyőfa elé megérkezett a Mikulás szánja, amelyben, a fényképezkedők örömére, elfér egy egész család. Egy fotó erejéig glóriás-szárnyas angyalkák is lehetünk a karácsonyfával szemközti bazár szelfifalának köszönhetően. Itt, a vásár egyetlen ajándékárusánál mindent megkaphatunk a gyümölcsöktől és édességektől az igényes és egyedi kézműves termékeken át a vicces ajándékokig. Utóbbiak megérnek egy bazározást és nevetést akkor is, ha már csömörünk van az ajándékok utáni hajszától és a tömény karácsonyi giccstől. Az ünnepeket tanulással és vizsgázással töltők például tollat kaphatnak az „ötös dogához”, a „kegyelem ketteshez”, a szerencsében bízók a „lottó ötöshöz”, de találhatunk íróeszközt „végkielégítés” és „a legjobb anyós” felirattal is.

Ha forralt bort szeretnénk inni, megtehetjük a vásár két árusánál, illetve egy távolabbra eső kávézó teraszán. A Malom-tó partján az éttermek egész évben, így advent idején is nyitva tartanak, a forralt bor mellett szezonális fogásokkal csalogatják be a hidegről a vendégeket. A főtéri forralt borosoknál nem csak felmelegedhetünk, étvágyunkat is csillapíthatjuk. Kínálatuk idén bővült: a hamuburgeren és hot-dogon kívül vehetünk csiga krumplit (kézműves csipsz), forró gesztenyét, amerikai fánkot és pirított mandulát. Ihatunk forró csokit, teát, kávét, puncsot, krampampulit.

A Telekom Veszprém Kézilabda Csapatának Tapolcai Szurkolói Csoportja idén karácsony előtt is jótékonysági akciót indított, melynek keretében három napon keresztül ingyenes ételosztással és jó hangulattal várja a rászorulókat és szurkolótársait. Az akció során összegyűlt adományok bevételét két éve elhunyt szurkolótársuk, Ihász József emlékére alapított, arra érdemes rászoruló díjazott támogatásra fordítják. Idén a mellrák elleni küzdelemre gyűjtenek. Az adományokból támogatott emlékdíj átadására január 19-én, 17 órai kezdettel kerül sor a Tapolca Városi Rendezvénycsarnokban.

Az adventi vasárnapokon színpadi programok, misztériumjátékok, zenei műsorok varázsolják ünnepélyesebbé a karácsonyi készülődést. A legkisebbek örömére idén is van állatsimogató. Kicsit távolabb, a posta és a buszmegálló előtt fenyőfát vásárolhatunk. A Malom-tó partján, a Nagyboldogasszony-templomban diákok adtak elő ma betlehemes játékot.