Veszprémi cukrász remekműve is versenyzett a torta-világbajnokságon

Tizenhét ország egy-egy kiváló cukrásza vetélkedett a Tortadizájner- világbajnokságon Olaszországban. Hazánkat a Kokó Cukrászda tehetsége, Reichert Míra képviselte, aki tavaly megnyerte a Cake Designers magyarországi selejtezőjét.

Az idei milánói Cake ­Designers World Championshipre a hét vezért és egy turulmadarat ábrázoló tortával érkezett a magyar küldöttség. A hungarocell alapra gabonamasszából készített figurák végül közel 100 kilogrammot nyomtak. A 80×80 centiméter alapú és 150 centi magas, cukormassza bevonatú remek elkészítése körülbelül 2000 munkaórát igényelt, hússzor annyit, mint Míra egy korábbi látványos munkája, a Szent Istvánt ábrázoló alkotás.

Most, a világbajnokságra a Művészet és tradíció hazádban mottójának jegyében kellett elkészíteniük a versenyzőknek a dizájntortát. – Egyrészt törekedtem arra, hogy azt mutassam meg a világversenyen, amiben igazán jó vagyok, és ezek az alakok és az élő dolgok. Másrészt azért esett a választásunk a honfoglalásra, mert ez újdonság a cukrászok berkein belül – meséli a témaválasztás kapcsán Reichert Míra, aki néhány napja érkezett haza Milánóból. Bár kicsit még csalódott, hogy érem nélkül zárta a világversenyt, de az emlékei minden nappal egyre szebbek lesznek.

Az ifjú cukrászt az is vigasztalja, hogy a közönségtől toronymagasan a legtöbb pontot kapta, és az ő tortáját fotózták leggyakrabban a kiállításon, ahol a versenyzőknek helyben kellett sütniük két kisebb, kóstolásra szánt tortát is. Az egyik díszítésénél bemutatták a nagyméretű dizájntortán alkalmazott technikákat, amivel élőben bizonyították, hogy valóban képesek voltak azt elkészíteni. Illetve megmutathatták, hogy mennyire jól bánnak az ízekkel.

Míra egy nagyon összetett, gyönyörű keresztmetszetű tortát készített, amelyben a zserbótémát gondolta újra: ropogós csokival, grillázsos piskótával, diókrémmel, Eszterházy-lapokkal és sárgabarackos betéttel. A versenyzők reggel hétkor léphettek be a kisorsolt konyhába, és délután háromkor kellett elhagyniuk a helyiséget úgy, hogy mindent elmosogattak, és tálalták az elkészített tortákat. Míra bizonyította, hogy valóban ő készítette a hét vezért ábrázoló tortát, a Milánóban készített tortái is igazán jól sikerültek, és nagyon ízlettek a nemzetközi zsűrinek.

Pintér Zsolt, Míra főnöke – akivel közösen tervezték a honfoglalás témájú tortát – is végigizgulta a felkészülést és a versenyt. Bár megállapította, hogy remek torták készültek a világbajnokságra, mégis nagy tételben fogadott volna Míra sikerére. Sajnos nem választották be őt az első háromba, de a Kokó Cukrászda csapata így is nagyon büszke a szereplésre.

– Soha ennyi pozitív komment nem jött se a cukrászda, se Míra oldalára a közösségi portálon. A verseny ideje alatt átlépte a 100 ezret a követőink száma. Ez erőt és hitet kell, hogy adjon, hogy jó az irány, jó, amit csinál Míra. A végeredmény nem szabad, hogy kedvét szegje, mert ez a legnehezebb verseny a világon – vélekedik a cukrászdatulajdonos, aki azt is elárulja, hogy rengeteg remek ötletük és tervük van még, akár a 2023-as veszprémi kulturális projektekhez is kapcsolódva.

Míra nagyon hálás a kollégáinak és a főnökeinek, akik mindenben segítették a felkészülését, és miattuk is sajnálja, hogy nem állhatott fel a dobogóra. De, mint mondja, ez talán még jobban motiválja.

– Akkora bizonyítási vágy van bennem, hogy azt nem tudom elmondani – fogalmaz, majd hozzáteszi még, hogy mindig lehet és kell is fejlődni. A vébé kapcsán megtudom még azt is, hogy a kínaiak tortaállványán élő halak úsztak. Volt, aki forgó állványt hozott, míg a győztes lengyelek nagyon profin oldották meg a dizájn- torta megvilágítását. Kiderült tehát, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a látványra, mert kell a show a zsűrinek és a közönségnek is.