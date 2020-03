Vászonra és gumira is szüksége van még a szájmaszkokat gyártó herendi varrónőnek és csapatának!

Több tízezer maszkot igényeltek az elmúlt 24 órában a herendi Orbán Katalintól és csapatától miután cikkünk megjelent arról, hogy az egész országot ingyen maszkkal szeretné ellátni.

A bajban ismerszik meg az igaz barát – tartja a mondás, azonban ezt a koronavírus-járvány miatt átírhatnánk úgy, a bajban ismerszik meg a segítő szándékú ember. S ez bizony most hatványozottan igaz, ha csak a herendi Orbán Katalin példáját nézzük.

A varrónő és csapata elhatározta, a járvány alatt mindenkit igyekeznek ellátni ingyen az arcot védő, kétrétegű maszkokkal. Cikkünk nyomán megmozdult az ország, egy nap alatt 800 üzenetet kapott a rengeteg segíteni akaró, jószándékú embertől, cégvezetőtől, kis- és nagyvállalkozástól.

– Azt sem tudom, hol kezdjem, tényleg végeláthatatlanul sokan írtak. Balatonfüreden egy mosoda tulajdonosa vállalta a rendelkezésre álló anyagot kimossa, fertőtleníti és szárítva visszahozza. Pápán egy három műhelyes varroda, Nagyvázsonyból egy másik varroda csatlakozna hozzánk. Több tucat hobbi varrónő jelentkezett, akik vállalták a munkájuk letelte után napi ötven darab maszkot megvarrnak – kezdte a felsorolást Orbán Katalin.

Megtudtuk még, az egyik legnagyobb csomagküldő szolgálat, a GLS, valamint az Eurofamily is vállalta, hogy besegít a maszkok kiszállításában, bárhol az országban eljuttatják a célállomásra.

– A segítség mellett nagyon sokan jelentkeztek, hogy szükségük lenne maszkokra. A várpalotai mentősöknek mielőbb juttatunk a készletből, ahogy a vasi katasztrófavédelmiseknek is. Győrből a rendőrség keresett meg, ők is itt állnak most a lista elején. Egy egész üzletlánc kérte, hogy a dolgozóinak küldjünk néhány százat, mert a pénztárakban, a polcokat pakolva reggeltől, estig rengeteg emberrel találkoznak. Veresegyházáról egy ügyeletes fogorvosi rendelőnek szeretnénk mielőbb segíteni, akik tartják a frontot, de kifogytak a maszkokból. Még hosszan sorolhatnám. Több tízezer darabra érkezett kérés. Nagyon remélem, hogy mielőbb mindenkinek tudunk juttatni belőle – fogalmazott Katalin.

Hozzátette még, bár rengeteg anyagot kaptak, ám vászonra és gumira továbbra is nagy szükségük van. Kezdenek kifogyni belőlük, és ezek nélkül nem tudják megvarrni a maszkokat.