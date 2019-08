Zöld rendszámú járgányok tulajdonosai találkoztak Alsóörsön

Harmadszor szervezte meg az országos villanyautó-találkozót a tulajdonosok hazai közössége, az EMobi Kft. és a Balatoni Yacht Club (BYC) Alsóörsön, a BYC-kikötőben az elmúlt hétvégén.

Üdvözölte Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere a környezettudatosságot, amit a jelenlévők képviseltek, ez jellemző a községre is. Intézményeik, a létesítmények napelemmel, napkollektorral működnek, és egyre többen vásárolnak elektromos autót. – Ez a jövő – fogalmazott.

A csopaki Jósa Tamás, a találkozó főszervezője céljukról aláhúzta, népszerűsítik a villanyautót, a résztvevőknek, tulajdonosoknak pedig kitűnő lehetőséget kínálnak találkozásra, beszélgetéshez. – Én zöld vagyok, az otthonomban is napelem van, onnan töltöm az autómat is, mert egy ilyen járművel nincs környezetszennyezés – érvelt.

– A természetvédelem, az emissziómentes életmód alapvető a vitorlázásban és az autózásban is – fogalmazott Ugron Gáspár Gábor, az EMobi Kft. ügyvezető igazgatója, a BYC elnöke, aki Budapesten villanyos autóval közlekedik. Megjegyezte, a kormányzati intézkedések, így az adókedvezmények, a nagyvárosi ingyenes parkolás vonzóvá tették az elektromos autózást, amelyben hazánk uniós szinten is élenjáró. Vonzó a kedvező üzemeltetési költség is: egy ilyen autó 15-16 kilowattot fogyaszt 100 kilométeren, ami 600 forintba kerül. – Mind többen helyezik fókuszba az országban az emissziómentességet, a környezetvédelmet. Az elektromos autók szennyezése a hálószobánk ablaka alatt zéró – mondta.

Antalóczy Tibor, az 1500 tagot számláló hazai villanyautósok közössége vezetője szerint az ilyen autókat sokkal jobb vezetni, nem dübörögnek gyorsuláskor. Lámpánál pedig semmi rezgés nincs, ami az egészségre is jótékony. A találkozóról elmondta, főként tisztán elektromos autók érkeztek, a Nissan Leaf a legjellemzőbb, de egyre több az elektromos Hyundai, BMW és Tesla. Idehaza egyre többen választanak ilyen üzemű autót, havonta 600-zal gyarapodik a jelenlegi 14 ezres járműpark, egy év alatt csaknem megduplázódott az ilyen járművek száma. Felidézte, nemrég egy teszten 1300 kilométert ment egy zöld rendszámos autóval, ami 15 ezer forintba került, de otthoni töltéssel olcsóbb. Az ilyen autók kicsit drágábbak, de jóval felszereltebbek, így biztonsági berendezésekkel is, mint a hagyományosak, nincs olajcsere, a fékek csak kismértékben kopnak.

– Környezetbarát, kitűnő tulajdonsággal bír, például gyorsulás és hang tekintetében az elektromos autó, nem beszélve a minimális szervizköltségről, és egyre több a töltőállomás is – érvelt a budapesti Hollósy Miklós, egy elektromos Tesla tulajdonosa. Úgy fogalmazott, autójával egész Európát be lehet járni ingyen. A csodajárgányt a veszprémi Csicsics Tamás ki is próbálta.

Sokan állták körbe Werner Tamást, aki egy 400 ezer voltos Tesla-tekercset mutatott be, amit Nikola Tesla szabadalma alapján épített, és a bátrabbak ki is próbálták. Barek Péter büszkén mutatta elektromos autóját, ami egyedinek számít itthon a három különálló gyermeküléssel. A résztvevők – stílusosan a találkozóhoz – kipróbálhatták az elektromos hajókat is.