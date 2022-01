Február 6-tól vasárnap esténként Lékai-Kiss Ramóna, Papp Szabi, Makranczi Zalán és Kökény Attila is becsekkol az ország legnagyobb házibulijába, hogy önfeledten szórakozzanak a zsűripultban ülve, vagy akár fel is pattanva székeikből egy-egy dal hallatán.

A mindenre elszánt versenyzők pedig már készen állnak, és amit csak tudnak, megtesznek majd azért, hogy elképesztő átalakulásaikkal a nézőket és a zsűrit is elkápráztassák.

Akik hétről hétre versenybe szállnak majd, hogy elnyerjék a Magyarország legsokoldalúbb előadója címet, a női előadók mezőnyéből: Palya Bea, Szekeres Adrien, Dallos Bogi, Galambos Dorina, Orsovai Reni és Péterffy Lili. A férfi versenyzők között ismert előadók bőrébe bújik majd: Stohl András színész, műsorvezető, Ember Márk színész, zenész, Emilio, Vavra Bence, Zámbó Krisztián és Marics Peti, a ValMar zenekar énekese.

Több változás is lesz a műsorban: az adás teljes ideje alatt, az applikációs felület mellett emelt díjas hívással is szavazhatnak majd a nézők a versenyzőkre. Ezenkívül pedig kibővül a színpad, az énekesek az eddiginél nagyobb helyszínen mutathatják be látványos produkcióikat.