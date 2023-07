„Az a helyzet a darazsakkal, hogy építőipari tevékenységük sokszor szúrja a szemünket. Viszonylag gyorsan húznak fel társasházakat maguknak, de nem nagyon egyeztetnek a telek tulajdonosával vagy a szomszédokkal” – írja Facebook-posztjában a katasztrófavédelem. Mindenkit óva intenek azonban az önbíráskodástól. „A kifüstölés nem jó módszer. Hidd el. Többször vonultunk már tüzet oltani ilyen tűzesethez” – teszik hozzá a bejegyzésben.

A katasztrófavédelem egységei nem méhészek. Csak abban az esetben avatkoznak be, ha a rovarok közvetlen életveszélyt jelentenek, és a tűzoltók akkor is elsősorban a veszélyeztetett helyen lévőket igyekeznek kimenteni. Semmiképpen nem ajánlják, hogy bárki is füstöléssel próbálja meg elűzni a darazsakat. Elrettentő példaként említik, hogy tavaly egy zalai erdőben álló illemhely égett éppen így le, amikor a kirándulók füstöléssel próbálták távozásra bírni a magukat oda befészkelő állatokat - írja a hazipatika.hu.

„Az ilyen helyzeteket darázsirtással foglalkozó szakemberek, valamint az erre vállalkozó méhészek tudják szakszerűen megoldani” – üzeni a katasztrófavédelem. A méhbefogás témájával kapcsolatban minden fontos információt megtalálsz az Országos Magyar Méhészeti Egyesület honlapján.