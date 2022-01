Szakos Ferenc, a veszprémi Solar Rendszerépítő Kft. tulajdonosa, ügyvezetője azt mondta, az átadott töltő kiemelkedő minőségét, illetve korszerűségét jelzi, hogy az eszköz egy 120 éve működő bajor autóipari beszállító társaság fejlesztése.

A veszprémi társaságnál hagyomány, hogy év végén adománnyal segítik azokat, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Idén a légimentőkre esett a választásuk, mert rendkívül nagyra tartják azt a munkát, amit végeznek az emberekért, nagyon sok esetben életeket mentenek.

A Solar Rendszerépítő Kft.-nél elkötelezettek a környezetvédelem, így a napenergia mellett. Főleg különböző méretű napelemek forgalmazásával, telepítésével foglalkoznak, melynek egyik fontos kiegészítőjének tartják az elektromos autótöltőket, forgalmazásuk szintén szerepel a veszprémi társaság palettáján.

Üdvözlik a megújuló energiával működő elektromos autókat, melyeket környezetbarát szempontok miatt gyártanak. Szakos Ferenc kiemelte, elektromos töltők napjainkban már bárhol elérhetők, és szerencsére mind több található belőlük.

A tulajdonos, ügyvezető kifejtette, egyre többen döntenek a környezetbarát energiafelhasználás mellett, és igénylik a napelemeket. Ezzel a rendszerrel teljesen ki lehet váltani a korábbi energiaforrásokat, és környezetkímélő módon lehet biztosítani a világítást, fűtést, a meleg víz előállítását. A befektetés 10 év alatt megtérül, és legalább 35 évig gond nélkül működik, illetve szolgáltatja az energiát. Az is nagyon kedvező, hogy az áramszolgáltatók jelenleg kitűnő szabályozást működtetnek Magyarországon. A napelemes rendszer ugyanis nyáron mindig túltermel, és a szükséges mennyiséget télen fel lehet használni, az áramszolgáltatók ingyen tárolják az energiát.

Jászkuti Ákos mentőorvos kiemelte, idén már több adományt is kaptak, az külön meglepetés volt számukra, hogy karácsony előtt is megajándékozták őket. Az elektromos töltőnek nagy hasznát veszik, két kollégája is elektromos autóval közlekedik, a jövőben egyre többen döntenek a költség- és környezetkímélő autók mellett.