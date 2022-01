Már messziről észrevesz a ló, a kecskék, a juhok meg a kutyák, majd érdeklődve fogadják az idegent.

- Jöjjön csak beljebb nyugodtan, nézzen körül, ezek az állatok itt békében élnek egymással és az ideérkező emberekkel - üdvözöl Minárcsik Sándor, aki menedéket ad tyúkoknak, kakasnak, galambnak is, a madaraknak odúkat, a cinkéknek kis ételgolyókat helyezett a fákra. Azonnal látni, hogy a devecseri állatmenedék kitűnik a volt laktanya területéből, mert itt, amit csak tudtak, rendbe tettek, segítőik és az önkéntesek kedves állatfigurákat pingáltak a falakra meg a frissen felhúzott paravánokra. Látszik a karácsonyi készülődés is, már elhelyezték a fenyőfát, és fenyőgallyakat tettek a ládákba, melyekbe tavasszal virág kerül majd. Több állatnak hűtőládákból alakítottak ki biztonságos menedéket, ami télen és nyáron megfelelő hőmérsékletet is biztosít. Mások faházakban bújhatnak meg, a fázósabbak bejáratát külön lefedték úgy, hogy azon könnyen ki-be járhatnak a négylábúak. Arra is figyelnek, hogy a kutyák lehetőleg nagy és zöld területen futkozzanak. Az, hogy ezek az állatok elégedettek, jól látszik arról is, hogy mindegyik csóválja és nem húzza maga alá a farkát.

Almát ad Minárcsik Sándor a kegyetlen körülmények közül megmentett lónak, Sacinak

Forrás: Kovács Erika/Napló

- Tudja, ahol szeretet van, ott minden van. Itt pedig ez a jellemző. Pedig valamennyi állatnak megvan a saját keserű sorsa, története, de mi azon vagyunk, hogy segítsünk nekik, és akit lehet, mielőbb felelős gazdihoz juttassuk - jegyzi meg Sándor. Aztán említ néhány példát is, így Sacit, az öreg lovat, aki a karámban sétálgat. Ő nagyon rossz körülmények között élt, akkor látta meg egy jóérzésű ember, aki megvásárolta és elvitte Devecserbe. A lovat egy szűk helyen tartották, és néha nehéz kocsit húzattak vele, akkor mentek tönkre a lábai. Aztán baleset is érte, amikor eltörtek a bordái. - Mindezek után szerencsére idekerült, szeretjük, gondozzuk őt is - ad egy almát kedves simogatás kíséretében Sándor a jámbor állatnak.

A ló körül a szalmában, amiből mindig frisset kapnak, boldogan futkosnak a kecskék és a juhok, nekik egy darab só is jut, mert hát kell nekik az is. Őket is le akarták ölni, de a kakast és tyúkokat is. Utóbbiak, miután már nem tudtak tojni, nem kellettek senkinek, és a kés várt rájuk.

Három lábon él ez a kutya, akit valószínűleg viadalra kényszeríthettek, ezért veszthette el egyik végtagját

Forrás: Kovács Erika/Napló

Sándor aztán sorolja, hogy a kutyák honnan kerültek hozzájuk, megrázó történetekről beszél. Egy szerencsétlen háromlábút, akit valószínűleg kutyaviadalra vittek, és emiatt veszíthette el a lábát, friss varratokkal dobtak az utcára, jóérzésű emberek viszont elhozták Devecserbe, ahogy a kidobott anyakutyát kölykeivel együtt, akiket egy külön meleg helyiségben helyeztek el. Egy másik pedig utcára dobva egy madzaggal a nyakában kóborolt, és van olyan is, akinek meghalt a gazdája, és az életét ennek a menhelynek köszönheti. - Mi egészen egyszerűen tiszteljük az élőlényeket, megbecsülünk minden életet - mutat a galambra és a cinkékre Sándor, akik szintén itt találtak menedéket és gondviselést.

Kölykeivel dobták ki az anyakutyát, a kis család meleg helyet kapott a menedékhelyen

Forrás: Kovács Erika/Napló

Az állatokat megszállottan szerető és megmentő embert akkor ismertem meg, amikor a lányával, Nikolettával együtt lekapcsolt egy horrorkaravánt a 8-as úton, Somlóvásárhelynél, amikor két szerencsétlen, kiszáradt és csontsovány kutya húzott két összetákolt kordét, két bóbiskoló emberrel. Egy emelkedőn aztán összeestek a négylábúak, mert nem bírták tovább húzni a kordékat. Szerencsére akkor érkeztek oda autóval Sándorék, és véget vetettek a szenvedésnek, a két kutya azóta is nála van, és a gondviselésnek köszönhetően szépen összeszedték magukat.

A kecskék is az életüket köszönhetik a menedéknek

Forrás: Kovács Erika/Napló

- Minden napunk autózással kezdődik a lányommal, Nikivel, akivel Bobáról jövünk, és kora reggeltől sötétedésig itt vagyunk - avat be életébe az állatmentő. A nyári estéik különösen szépek, akkor jókat beszélgetnek a fák alatt az önkéntesekkel, gyönyörködnek a körülöttük lévő állatokban, a természetben, az élőlényekben. Munkájukat önkéntesek is segítik, a feladat kemény és embert próbáló, takarítás, sétáltatás, hidegben víz- és ételmelegítés vár rájuk. Szerencsére akadnak olyan emberek, akik melléjük állnak, segítik és támogatják őket különféle adománnyal. A menhelyen eltökéltek abban, hogy már a gyerekek is ismerjék meg az állatok sorsát, a felelős állattartást. Ezért rendszeresen szerveznek programokat, így látogatják őket az óvodások, iskolások. Sajnos egyre több állatot kell megmenteni, mert régebben az volt a jellemző, hogy megölték, megfojtották a kölyköket, ma pedig az anyjukkal együtt kidobják az utcára, bárhová őket.

Minárcsik Sándor a lányával, Nikolettával a devecseri menedékhelyen

Forrás: Kovács Erika/Napló

Sándor minden eszközt megragad az örökbefogadás népszerűsítésére, arra, hogy mind szélesebb körben bemutassa, mennyit árva állat él. Ezt tette akkor is, és tudomása szerint elsőként, amikor nemrég a Magyar Labdarúgó Szövetség engedélyével a focisták kezükben egy-egy árva kutyussal vonultak pályára a meccs előtt.

Úgy fogalmaz, amióta eszét tudja, az állatokkal van. Ők ugyanis kiszolgáltatottak, soha nem tudják elmondani érzéseiket, pedig ugyanúgy vannak fájdalmaik, örömeik, mint az embernek. A kutya pedig annak idején önként lépett szövetségre az emberrel, aztán az ember felrúgta ezt a békés szövetséget, és sajnos sokan olyan bánásmódban részesítik őket, ami nem méltó egy élőlényhez. Az örvendetes, hogy egyre többen kiállnak a felelős állattartás, az állatmentés mellett.

A galambok is találnak menedéket, őket is befogadják

Forrás: Kovács Erika/Napló

A devecseri menedék vezetője komoly tapasztalatokkal rendelkezik, évtizedeken át vezetett kutyakiképző iskolát, és az Ebtenyésztők Országos Egyesülete Celldömölki Szervezetének 15 évig volt az elnöke. Amikor megszűnt a celldömölki ebrendészeti telep, nem szerették volna, hogy a kutyáknak rossz soruk legyen, és akkor megalapították a Sárvár és Kemenesalja Mentett Kutyákért Alapítványt.

Az élet úgy alakult, hogy Devecserben is elláttak ebrendészeti feladatokat úgy, hogy a kutyák sorsáról folyamatosan gondoskodtak. Eszerint 14 nap után nem altatás várt rájuk, hanem gazdikeresés. Aztán a devecseri önkormányzat jóvoltából a volt meggyeserdei laktanyában kaptak két épületet területtel együtt. - Itt kezdtük el a munkát, az építkezést, a fejlesztést a semmiből - mutat körbe Sándor, aztán büszkén megjegyzi: - Nekünk nagyon szép lesz a karácsonyunk, az állatokkal töltjük az ünnepet és örülünk az életnek.