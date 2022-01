– 2017 augusztusa még egy Pannónia nyergében ért – vallotta meg Steffi, azaz Steffek József, a veszprémi Vespa Baráti Kör elnöke. – Viszont felmerült bennem, hogy jobb lenne egy városban praktikusabb motor. Vettem egy robogót, amire egy ismerősöm azt mondta, hogy jó dolog a robogó, de próbáljak ki egy Vespát.



Innentől kezdve nem volt megállás. Steffi kibérelt egy üres garázst, és épített egy Vespát. Elment vele a lottózóba, egy üzlet parkolójába, ám mindenütt megállították azzal, hogy „hol lehet ilyet venni?”.



– Kiderült, hogy van igény, és az is, hogy nem vagyok egyedül – mondta mosolyogva.



Belevágott, ám azóta az is az egyik életcélja, hogy minél többen megismerjék a robogó adta életérzést. Mint mesélte, néhány éve még csak néhányan motoroztak közösen, ám már akkor eldöntötte, hogy összehoz egy baráti kört Veszprémben. Ez is lett a nevük mára. Természetesen az olasz márka bűvöletében élők alkotják, de a legfontosabb a barátság.



– Van olyan tagunk, akinek nincs még robogója, de szeretne, és egyetért a klub ars poeticájával – mondta a klub vezetője. – 2020-ban már tizenöten voltunk, és velünk motoroztak nem vespások is Veszprémben.



Még abban az évben, tíz emberrel meg is alapították a Vespa Baráti Kört. Jelenleg húsz fő alkotja a hivatalos veszprémi „Darazsakat”, ők a hatodikok az országban fellelhető Vespa-klubok között. Steffi beszélt arról is, hogy két olyan rendezvényük van, ami nem „üti” a többiek túráját. Így minden évben az április 24-hez legközelebbi szombaton rajzanak ki, amire a társklubok is eljönnek az ország minden szegletéből. A dátum nem véletlen, ugyanis akkor védette le Enrico Piaggio a Vespa márkanevet. A másik szeptember közepe – ez a Vespa sorozatgyártásának állít emléket –, amikor ismét gurulnak egy nagyot. – Leginkább ET2 50-eseket szerelek, a mandulaszeműt, amelyet 1995 és 2005 között gyártottak – árulta el kérdésünkre Steffi. – Ehhez van alkatrészem, többnyire.

Steffek József és barátai 2020-ban alapították meg a Vespa Baráti Kört Fotó: Vespa Baráti Kör



A „mester” szerint a motorok sajátossága más mellett az, hogy cipelnek egy 40 kilogrammos vázat, ami által másként rugóznak, más az üléspozíció is, ami persze meglátszik a menetteljesítményen is. – 40 kilométer per óra a megengedett sebesség, de a motorjaim a 60-at, 80-at is bírják – tette hozzá mosolyogva.



De vissza a baráti körhöz: az országban bejegyzett Vespa-klubok vezetői szeretnék az országos klubot feléleszteni a regionális klubok összefogásával, hathatós támogatásával.



– Szeretnénk egységesen fellépni a biztosítóknál vagy éppen az alkatrész-kereskedőknél. Nem győzöm hangsúlyozni: aki Vespát vesz, az egy érzést is vesz. Ha megcsíp a Darázs, nincs menekvés – mondta búcsúzóul.