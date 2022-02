Kalmár Sándor takarító szerint a takarítás módja, mikéntje ugyan sokat változott az elmúlt évszázad során, a tisztaságra való igényünk azonban nem. – Az ember alapvető késztetése önmaga és környezete tisztán tartására eredendő, ebből adódóan a takarítás iránti igényünk is az. Talán nem is gondolnánk, de csupán a huszadik század második felében kezdett elterjedni a házhoz járó takarítás, de a magánszférában mára egyre inkább terjed. Sőt, a múlt század vége felé már külön iparággá, vállalkozási ágazattá nőtte ki magát a takarítószakma. Egyre szaporodtak a takarítókat közvetítő vállalkozások, ügynökségek, ahol az alvállalkozók, illetve a munkát vállaló személyek leggyakrabban másodállást végző nők, vagy gyesen lévő kismamák.

Nagyon sok tényező változott az évezredek során, de két dolog örök. Takarításra minden körülmények között szükség van, és ez ma is ugyanolyan mértékben bizalmi állás, mint több száz évvel ezelőtt, elvégre az otthonunkat tárjuk fel a takarító előtt. Azonban kellő szorgalommal mi magunk is tisztán tarthatjuk környezetünket, több biopraktikát bevethetünk ennek érdekében, ha megfelelő körültekintéssel tesszük azt. Talán nem is gondolnánk, de a szőnyeg és a kárpit esetében a legtöbb foltot egyszerűen eltüntethetjük langyos víz és ecet keverékével. Ezzel a szőnyeg színét és újszerűségét is megóvhatjuk, ha gondos porszívózás után rendszeresen átsikáljuk. A borfolt ellen viszont már nem mást, mint a tejet kell bevetni, a makacs foltra forralt tejet öntsünk, hagyjuk beszívódni. Aztán meleg, szappanos vízzel tisztítsuk ki a textilből tejet, és vele együtt kijön a piszok is. A tej csak a foltra veszélyes, a szőnyeg színére egyáltalán nem. Ez az érdekes módszer egyébként a már megszáradt borfoltok ellen is hatásos, kipróbálhatjuk. Sokan nem tudják, de a tea szintén kiváló szőnyegtisztító. Ha poros, enyhén dohos a szőnyeg, spricceljük meg nagyon erősre főzött zöld teával. Tíz-tizenöt perc múlva pedig alaposan porszívózzuk ki, meglátjuk, a szőnyeg tisztább, élénkebb színű és frissebb lesz.

A kényes perzsa- vagy keleti szőnyegeket szintén tisztíthatjuk teával, vagy a már kifőzött, de majdnem száraz teafűvel. Azt szórjuk a szőnyegre, dörzsöljük át kefével, aztán porszívózzuk ki. A dohos, áporodott szagot elűzhetjük szódabikarbónával, amit egyenletesen kell szórni a száraz felületre, beledörzsölni, és kis idő múlva kiporszívózni. Mind közül talán az égésfolt a legbosszantóbb a szőnyegen. Ezt könnyedén eltüntethetjük, ha keresünk egy darabot a maradék padlószőnyegből, vagy veszünk az üzletben, esetleg a fal melletti, bútoroktól takart széléről lecsípünk egy kicsit. Vágjuk körbe az égésfoltot, majd ragasszuk a helyére a szőnyegmaradékból kivágottat. Ha valami miatt nem tudunk porszívózni, egy kefével és egy vödör vízzel és kevés ecettel, illetve citromlével dörzsöljük ki a szennyeződést a szőnyegből, ha szemmel láthatóan nem koszos vagy foltos. Ellenkező esetben még foltosabb lesz.

Fényes lesz a szőnyegünk, ha káposztával, krumplival tisztítjuk. Dörzsöljük a felületet egy kis maradék savanyú káposztával, vagy egy nyers, fonnyadt, hámozott burgonyával. Előtte és utána azonban mindenképpen porszívózzuk ki, a káposztás átdörzsölés után pedig nagy vonalakban fésüljük át nedves, citromos kefével, hogy ne maradjon szaga.

Figyeljünk tehát oda, milyen anyagokkal vesszük körül magunkat – önmagunkért és környezetünkért – mondta Kalmár Sándor.