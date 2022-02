A rendezvény szervezőinek elsődleges célja, hogy megmutassák a Balaton környéki furmintborokban rejlő potenciált, felhívják a figyelmet a szőlőfajta szerepére a borrégióban, és hétvégi programot biztosítsanak mindazok számára, akik minőségi boros és gasztroélményre vágynak. Az első napon, 25-én, pénteken egy szakmai programmal indul az esemény, amelynek fő témája az exportpiacban rejlő lehetőségek, valamint a vulkanikus borok kommunikációja országhatáron kívül.

Pálffy Gyula házigazda szerint hazánkban a furmint becsületbeli ügynek számít, legalább annyira, mint az olaszrizling. – Az elmúlt 15 évben a fajta hosszú utat járt be, és egyre jobban kezdjük megismerni a borvidékek és dűlők közötti különbségeket, sőt, érlelés szempontjából is egyre magabiztosabban látjuk a fajta életútját. Tudjuk, hogy Hegyalján a furmintok szikárak és feszes savszerkezetűek, a Balatonon gazdagon hömpölygő gyümölcsösek, és az ország többi részén is egyre több izgalmas tételt kóstolunk, különböző stílusban. A minőség egyre stabilabb, és az exportpiacon is kezdik megismerni és megszeretni a fajtát.

A furmintot nem tömegbornak szánják a borászok, hanem igazi különlegességnek és tipikus hegybornak, holott nagyon könnyed és jó ivású tételek is születnek belőle, sőt, egyre gyakrabban alapja rendkívül izgalmas pezsgőknek és része a hazai csúcsgasztronómiának is. Az eseményen a borászok megkóstolják egymás legkitűnőbb furmintjait, és a nagyközönség is megismerkedhet a furmint gasztronómiában betöltött szerepével a külön erre a hétvégére összeállított, a fajtára hangolt menüsorok segítségével a helyi éttermekben. Beszélgetéseket szerveznek a fajta nemzetközi sikereiről, találkoznak a furmintból pezsgőt készítő borászok és mesterkurzust rendeznek a Vulkanikus furmintok hazánkban címmel.