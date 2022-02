Márkus Zoltán polgármester a köszöntője után – a falusi disznóölési hagyományokat követve – pálinkás koccintásra invitálta a megjelenteket. Közben a rendfán pörzsölték, mosták, bontották a 250 kilós disznót. A két böllér, Bálint György és Kiss László munkáját szakavatott férfiak, asszonyok segítették. Vaddisznó helyszíni feldolgozását állat- egészségügyi korlátozások nem tették lehetővé, de idén is két nagy kondérban készültek az ínycsiklandozó vadételek, a Bakonyerdő Zrt. egy szarvast ajánlott fel. Kínáltak zsíros kenyeret lila hagymával, pogácsát, teát, forralt bort, disznótoros étkeket, volt orjaleves, máj, tarja, hurka, kolbász és 350 gombócból készült töltött káposzta. A testvértelepülés Ábrahámhegy delegációja húsos fehérboros káposztát főzött a vendégeknek.

A forraltbor-főző versenyhez az önkormányzat adott minden csapatnak öt liter vörösbort. Minden évben nagy a sikere a pálinkaminősítő versenynek, idén is a benevezett házi itókáról – meggy, málna, vilmoskörte, Irsai Olivér szőlő, ágyas sárgabarack, birs – titkosan szavazhatott a közönség. Az első és a második helyezést egyaránt Kiss Zoltán érte el, a harmadik megosztva Kiss László és Juhász László pálinkája lett. A forraltbor-főző versenyen első díjat a KTSZ csapata, a másodikat a Beli kultúrkocsma, a harmadikat az ábrahámhegyiek kapták. A gyermekeknek kézműves-foglalkozást tartott Szökrényes Lászlóné. A jó hangulatról a Sipőcz Rock Band és Tóth István gondoskodott. A disznóvágás és a húsok feldolgozását Nagy Árpád alpolgármester konferálta. A helyi állattartásról kérdezve elmondta, a kis bakonyi faluban egyre kevesebben hizlalnak disznót.

– Ők a hagyományos módon etetik, vágják le az állatokat, őrizve a hagyományt, ahogy azt eleiktől megtanulták. A disznóvágás kedvelt családi program, a házi tartású sertésből készült ételeket szívesen fogyasztják, keresik a vásárlók is. A falunk turisztikai település, jó lenne, ha fiataljaink is ápolnák a hagyományokat. A régi örökséget fel­elevenítve tartsanak állatokat, mutassák be, de nem csupán látványosságként. Néhányan, akik próbálják ezt az utat járni, látják, hogy van értelme – mondta el az alpolgármester.