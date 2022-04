Bakonyi lelőhelyéről, a gyűjtésével kapcsolatos fontos tudnivalókról tájékoztatta lapunk olvasóit Patocskai-Lunk Eszter erdőmérnök, a Bakonyerdő Zrt. kommunikációs vezetője. Elmondta, az egyre kedveltebb növény szinte szőnyegszerűen borítja a talajt a Bakony és a Balaton-felvidék erdeiben. Élénkzöld, hosszúkás, fényes leveleiről, a körülötte terjengő fokhagymás illatról könnyen felismerhetjük. Gyógyhatásának és széleskörű gasztronómia felhasználhatóságának köszönhetően egyre többen indulnak el saját maguk beszerezni a gyógy- és fűszernövényt. A téli álomból ébredő medvék rengeteg medvehagymát fogyasztanak, hogy a téli álom során lemerült vitamin és ásványi anyag készletüket feltöltsék, és kitisztítsák az emésztőrendszerünket. Nevét is innen kapta, de hasonlóképp kedvelik a vaddisznók is. A lombos erdők, főként a bükkösök koratavaszi jellegzetes, hagymás növénye, amely a hegyek középső és magasabb régióiban, valamint a hűvösebb északi oldalakon, völgyekben fordul elő. Az erdei ökoszisztéma természetes része, a nedves, savanyú, vagy semleges kémhatású talajt kedveli, így ahol az élőhely jellemzői megfelelők, ott találkozhatunk vele. Elterjedési területének magját a Dunántúlon találjuk, Magyarország keleti feléből viszont szinte teljesen hiányzik.



– Bár a medvehagyma egyelőre még nem védett növény, de ha szedni szeretnénk belőle, tudnunk kell, hogy állományainak nagy része védett területre esik, ahol ez engedélyhez kötött. Az ismert és könnyen megközelíthető állományokat az utóbbi években sokan látogatják és az eltúlzott gyűjtéssel, taposással látványos kárt okoznak az erdőterületen. Fő szabály, hogy az élőhely, a növényállomány megóvása és regenerálódása céljából saját fogyasztásra, naponta legfeljebb személyenként 2 kilót szabad gyűjteni azokban az állami erdőkben, melyek nem minősülnek természetvédelmi területnek. A témával kapcsolatban az érintett területet kezelő erdőgazdaság, nemzeti park esetén az irányító igazgatóság nyújthat további hiteles információt. A saját célra gyűjtött növényt tilos értékesíteni – ismertette Lunk Eszter.

Forrás: Müller Anikó Hanga / Napló



Külön törvényi előírás vonatkozik a védett természeti területeken – tájvédelmi körzet, nemzeti park – való gyűjtésre, itt bármilyen kis mennyiség szedése csak a természetvédelmi hatóság engedélyével lehetséges. Bár a növény hagymái révén felújul, szedését kíméletesen kell végezni. A levelek teljes kifejlődése előtt kockázatos mind egészségünk védelme, mind pedig természetvédelmi szempontból. A gumót feltétlenül hagyjuk a földben, ne húzzuk ki, ne gyökerestül kitépve szedjük, hanem a száránál. Tovább tud élni és táplálékot raktározni a talajban megbújó hagymájában, ha két leveléből csak az egyiket szedjük le. A korai gyűjtés kíméletes, mert ha csak a fejlődő levélkéket tépkedjük, és nem tőből húzzuk ki a levelet, akkor azok tőből még leszakítás után is tovább nőnek és éltetik a hagymát, ami még képes sarjhagymát, virágot és termést is érlelni. Ha a levél már teljesen kinőtt és akkor szedjük le mindkét levelét, a hagyma és az egész növény elpusztul.



– A kereskedelmi célú gyűjtéséhez minden esetben engedély szükséges. Az előzetes hozzájárulást magánterületre annak tulajdonosa, állami erdő esetén a területet kezelő erdőgazdálkodó állítja ki. Árusítási célból gyűjteni kizárólag az erdő kezelőjének, vagy tulajdonosának engedélyével szabad. A gyűjtött medvehagyma élelmiszernek minősül, így az általános jelölési, nyomon követési követelmények ugyanúgy vonatkoznak rá, mint a termesztett zöldségekre, gyümölcsökre – hívta fel a figyelmet a szakember.

Felületes ismeretekkel rendelkezők gyakran összetévesztik az április közepén előbújó gyöngyvirággal, aminek levelei mérgezőek. A különbség felismerésére jó megoldás a medvehagyma levelének megdörzsölése. A vadfokhagymának is hívott medvehagyma fokhagymaillatát távolról is megérezni, a levelének megdörzsöléséből származó illatmintával, teljes bizonyossággal be lehet azonosítani. Kíméletes, levelenkénti figyelmes szedéssel a

kockázatok nagy biztonsággal elkerülhetők. A Bakonyerdő Zrt. munkatársai a medvehagymaszezonra tekintettel felhívják a figyelmet arra, hogy a népszerű növény gyűjtése során is fokozottan ügyeljünk a természet, az erdei ökoszisztéma megóvására.