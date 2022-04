Bakó Ildikó az évek során számos kiállításon vett részt, foglalkozásokat szervezett, emellett munkásságát többször méltatták, elismerték. 2001-ben megkapta a tojásfestő népi iparművész címet. A takácsi Kenderszer Kulturális Egyesület elnökeként, valamint a Kenderszer Népdalkör és Néptánccsoport vezetőjeként aktív szerepet vállal a népi hagyományok ápolásában. Elmondta, az idei húsvétra karcolt és írott tojásokat készített, dunántúli mintakinccsel.



– Szerencsére idén már nem szólt közbe a koronavírus-járvány, így sok helyre hívnak a húsvéti időszakban. A közelmúltban jártam Ősiben, Pápán, Zircen és Győrszemerén, ahol a tojásírást mutattam be az érdeklődőknek, illetve Győrben, ahol tojáskiállítás és -vásár is színesítette a programot. Csütörtökön pedig a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárban tartok foglalkozást – fejtette ki Bakó Ildikó.



Hozzátette, múlt vasárnap a Kenderszer Kulturális Egyesület programján Takácsiban a virágvasárnaphoz kötődő hagyományokkal, illetve a barkaszenteléssel ismertették meg az érdeklődőket, kiszebábot készítettek a gyermekekkel, majd zöldágjárás és böjti játék zárta az eseményt.



– Nagypénteken és nagyszombaton a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati támogatásának köszönhetően többek között tojásírással és -karcolással, korbácsfonással ismerkednek meg az érdeklődők, emellett pedig böjti ételeket is kóstolhatnak. Húsvéthétfőn locsolkodás, tojáskeresés, tojásgurítás, tojáskoccintás, tojásdobálás és kakaslövés szerepel a programunkban – fejtette ki Bakó Ildikó.



Megtudtuk tőle, karcolt liba- és tyúktojásaival, illetve sárközi és dunántúli írott tojásaival a közelmúltban a dubaji világkiállításon is képviselte a magyar értékeket, hagyományokat.



– A világkiállítás alkalmából a Népművészeti Egyesületek Szövetsége felhívást intézett a különböző területek kézműves mestereihez. Nyolcvanan jelentkeztek erre a programra, és tizennégyet választottak ki, köztük engem is. Heten decemberben, heten pedig márciusban vehettek részt a dubaji világkiállításon. Márciusban utaztam Dubajba, ahova jött még szövő, hímző, csipkeverő, gyöngyfűző, csuhés és mézeskalácsos is. Egy sátrat kaptunk, ahol minikiállítást rendeztünk be, illetve nagy sikerrel foglalkozásokat, bemutatókat tartottunk – magyarázta Bakó Ildikó.



Mint mondta, mindkét tojásdíszítési technikát, a karcolást és az írást is kipróbálhatták a látogatók. – Nagyon nagy érdeklődés mutatkozott, mivel a többi pavilon nem készült ennyire személyes bemutatóval. A kiállításon népviseletben vettünk részt, ami szintén jelentős sikert aratott, a helyiek pedig nagyon kedvesek voltak, elismerően beszéltek a magyarok gazdag népművészetéről, néptáncairól. Többen meg akarták vásárolni a kiállított tojásaimat, de erre persze nem volt lehetőség – jegyezte meg a népi iparművész. Hozzáfűzte, nagyon megtisztelő volt számára, hogy részt vehetett a világkiállításon.

A Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban április 7-én nyílt tojáskiállításon Bakó Ildikó muravidéki tojásai is megtekinthetők. Takácsiban, a művelődési házban pedig előzetes egyeztetést követően a népi iparművész által készített mintegy 400 hímes tojás látható.