A hagyományos megmérettetést egy év kihagyás után rendezték meg újra, immár tizenegyedik alkalommal. A korábbi évekhez hasonlóan a versenyre a Balaton keleti medencéjének szinte minden településéről küldtek be nedűket a termelők, mondta el Győrfi Károly, a borrend elnök-nagymestere. A térségből 53 termelő közel 120 bormintát küldött be a 2017–2021 közötti évjáratokból. A beküldött borok között fehér-, rozé- és vörösborok is szerepeltek, utóbbiakból érkezett a legtöbb minta. A Kelet-balatoni Borrend versenyére beérkezett mintákat négy bizottság tapasztalt bírálói értékelték, pontozták. Balaton­keneséről hét termelő küldött be bort a bírálatra, és ezek közül választották ki Kenese város 2022-es borát.

Az elismerő címet a bírálók Győrfi Károly 2020-as cabernet sauvignon borának ítélték oda. A helyi borok közül nagyaranyat érdemelt ki Öcsi Gyula 2021-es, saszlából készült és a Kürthy Pincészet szintén tavalyi kékfrankosa.

A térségből nagyaranyat kapott a balatonvilágosi Mihalovics Pince 2017-es cabernet sauvignonja és a Deák-­Bárdos Pince balatonaligai Királyleányka bora.

A bírálóbizottságok összesen 37-37 arany- és ezüst­érmet, 35 bronzérmet és hét dicsérő oklevelet ítéltek oda. A korábbi évekhez képest kiemelkedő eredményeket értek el a helyi termelők a versenyen, emelte ki Győrfi Károly. Hozzátette, azokon a településeken, ahol borbírálat történik, egyre jobb értékeléseket kapnak a termelők.

A borbírálatnak ezúttal is a balatonkenesei református parókia adott helyet, a rendezvényt Jurcsó János polgár­mester nyitotta meg.