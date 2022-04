– A fékek döntő fontosságú kellékek. Egy kerékpáron két, egymástól függetlenül működő féknek kell lennie, s mivel ez a biztonságunkat szolgálja, nem szabad félvállról venni. Ez az első, amit ellenőrizni kell,s ha az egyik már nem fog rendesen, azonnal szükséges a javítás. A láthatóság is rendkívül lényeges. A fehér színű első lámpa, a piros színű hátsó lámpa mellett kötelező a sárga fényvisszaverő küllőprizma az első és hátsó kerékre. Az első lámpa esetében engedélyezett akár a fejlámpa is, azaz nem muszáj azt a biciklin rögzíteni. A láthatósági mellény, ruházat viselése lakott területen kívül, közúton szintén kötelező – mondta a szakember.

Zentai Lajos külön kiemelte, hogy fokozottan ügyeljünk a gumikban lévő nyomásra, érdemes azt akár hetente, de legalább kéthetente ellenőrizni. Sokan hagyják a biciklit a tűző napon. Ilyenkor a gumi felforrósodik, megnő a nyomás, ami előrevetíti egy esetleges durrdefekt lehetőségét. Veszélyes dolog, erre érdemes odafigyelni. Ne legyen túlzottan kemény a gumi, és ha leparkolunk, keressünk árnyékos helyet. A gyermekülések kapcsán szintén lényeges jó tanács, hogy azt inkább alacsonyabb felépítésű biciklikre helyezzük, mint amilyenek a női kerékpárok általában. A pedálok legyenek stabilak, de ne a legdurvább felületű pedált válasszuk, mert az meg cipőnk talpát teszi tönkre – hangsúlyozta a szerviz vezetője.

Hozzátette, bármennyire is apróságnak tűnik a csengő, egyrészt kötelező, másrészt adott esetben sok múlhat rajta.

A bringásnak ugyanúgy ismernie kell a közlekedési szabályokat, mint a gépjárművezetőnek, hiszen ő is része, részese a közlekedésnek, és ez a kerékpárutakon is érvényes. Ott is jobbra kell tartani, s elegendő helyet hagyni a szembejövőknek. Szabály, hogy a kerékpárt hajtó személy vezetőnek, a kerékpárt toló pedig gyalogosnak minősül. Zebrán csak utóbbi formában, gyalogosként haladhat át a bringás. Nem mindenki tudja, de tiltott a kézben tartott mobiltelefonnal való vezetés, az elengedett kormánnyal való kerékpározás, és a kutyasétáltatás azon formája sem engedélyezett, amikor a kormányon vagy a biciklis egyik kezében van a póráz vége.