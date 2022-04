Karkus András Nagyesztergár határában vásárolt földet, zirci feleségét, Zsuzsát itt ismerte meg. Együtt gazdálkodnak, szarvasmarhákat tartanak. A férfi műszaki tanulmányokat folytatott, de megtetszett neki állatorvos barátja révén az állatok nevelése, annak egyszerűsége, természetközelisége. Pesten élt, számítógépen dolgozott, de vidékre kívánkozott abból a közegből. Párja végzettsége szerint a közgazdasághoz és a marketinghez ért. Ő intézi tanyájuk értékesítő tevékenységét, felépítette a vevőkört, kialakította a vállalkozás internetes felületeit, tartja a kapcsolatot a vásárlókkal. Jól kiegészítik egymás munkáját.

Sok nehézség volt, amit nem láttak előre – talán épp azért, mert nem voltak szakértők és még a szüleik, a nagyszüleik sem gazdálkodásból éltek –, de nem engedték, hogy azok eltántorítsák őket tervüktől. András elvégezte az aranykalászos gazda tanfolyamot, aztán szó szerint fejest ugrottak az ismeretlenbe. Szorgalmasan gyűjtötték az ismeretket, András bújta a mezőgazdasági cikkeket, a külföldi szakirodalmat, a tanulmányokat. Évekig kitartottak az akadályok közepette. Megérte, beletanultak feladatukba. A férj eleinte videóról próbálta ellesni az elletés fogásait, most már ikerborjak világra jövetelét is gyakorlottan megoldja, egyedül.

A korábbiakhoz képest 180 fokos fordulatot vett életük. A fajtaválasztásuk szintén nem mondható hagyományosnak. Úgy gondolkodtak, hogy a jó húsformákat, az izmoltságot, a növekedés ütemét a bika örökíti, és ha emellett a borjak bőséges tejhez jutnak, akkor minden adott lesz a jó minőséghez. Ezért a marhák Rolls-Royce-ára, a Blonde d'Aquitaine-re esett a választásuk. Zsemleszínű, nagy tömegű, hosszú, magas, akár másfél tonnásra megnő. Gyors a súlygyarapodása, márványozott a húsa, a zsír egyenletesen oszlik el benne, így mondhatni tányérra tenyésztett. Bikát ebből a fajtából vásároltak hazai tenyésztőtől, aki eredeti, francia embrióval dolgozott. Így a felsorolt jó tulajdonságok, az előnyös testfelépítés jellemzi a borjakat. Anyaállatnak pedig magyartarkákat tartanak, mert sok a tejük, az eléggé zsíros és jól érzik magukat a Bakonyban. A teheneket nem fejik, így a növendékek fél év alatt öt-hatezer liter hasznos tápanyagokban gazdag tejet fogyasztanak el. Ennek köszönhető rekord súlygyarapodásuk és a kiváló húsminőség.

Mivel a borjak futkározhatnak a legelőn, az anyaállatok mellett, ezért jutott eszébe névválasztáskor a boldog boci kifejezés a gazdának. Jelenleg a Boldog Boci Tanyán egy bikát, Seriffet, 18 tehenet és 15 borjút tartanak a szabadban. A Blonde d'Aquitaine bika igényes a takarmányra, de a bakonyi legelő páratlan összetétele megfelelő neki. Se antibiotikumot, se tápot nem kapnak az állatok, nem használnak műtrágyát a tulajdonosok. Igyekeznek a lehető legtermészetesebben tartani az állatokat. Télen szénát és fedett helyet biztosítanak nekik. Mostanában hajtják ki őket újra a friss legelőre, fokozatosan szoktatva újra a fűhöz a teheneket.

A féléves borjú húsát értékesítik, ami a marhahúsnál kevesebb zsírt tartalmaz, és szemmel is jól meg lehet különböztetni, mert színe világosabb, állaga rugalmasabb, és nem utolsó sorban sokkal gyorsabban elkészül. Jelentős tápanyagforrás. Omlósabb, élettani hatása szintén jobb, mint azoké, amikhez legtöbbször hozzájutunk. A vágóhídi feldolgozást követően a borjúhús – a vásárlók igénye szerinti mennyiségben – azonnal vákuumcsomagolásba kerül.

– Csak hármas egységben működhet tanyánk, ha saját kezükben tartjuk a növénytermelést, az állattenyésztést és az értékesítést – mondta el a gazda. Maguk termelik meg a szénának valót, és a borjak nevelése mellett sikerükhöz az is kellett, hogy az ellátási láncot lerövidítsék. Úgy éri meg nekik, a vevőknek is, hogy közvetlen kapcsolatot tartanak velük. Vásárlóik így biztosak lehetnek a minőségben, a gazdálkodók pedig az elégedettségük nyomán stabil vevőkörre támaszkodhatnak az eladáskor. Főként Zircre, Veszprémbe, de Balatonalmádiban, Füredre és e városok környékére is eljut árujuk. Nem könnyű a dolguk Karkuséknak, de szeretettel, örömmel végzik. Több a munkájuk, mint napi nyolc óra, de a maguk urai – állítják a fiatal pár tagjai.

Videónk a veol.hu Youtube-csatornáján is látható >>