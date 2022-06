A pszicho-neuro-immunológia épp ezt a kérdést kutatja, és már teljesen bizonyított, hogy szoros kapcsolat van a lelki egészség és az immunrendszer között. A holisztikus szemléletű gyógyítás egyre elterjedtebb. Lényege, hogy egyszerre veszi figyelembe a testi és a lelki panaszokat. Például a torokproblémák gyakoriak, szervi alapjuk általában nincs, a szorongás okozza azokat. Először szakorvossal kell ellenőriztetni, nincs-e szervi ok, tényleg pszichoszomatikus tünetről van-e szó. Ha igen, a szorongás megszűnésével a probléma automatikusan rendeződik. A sok ki nem mondott, elfojtott érzés is okozhat gombócot, torokszorítást.

Száraz Szilvia természetgyógyász vallja, hogy a psziché rendkívül változatos fájdalomtüneteket tud produkálni, amelyek megnehezítik az életet Fotó: archív



A gyomor is hamar jelzi a lelki problémákat. Sok ember érez égő érzést, fájdalmat gyomortájon, refluxos tüneteket. A gyomor és a bélrendszer nagyon érzékeny a lelki problémákra, szinte második idegrendszerként működik. A szorongás és stressz sok embernél okoz székrekedést vagy hasmenést. Az irritábilisbél-szindróma (IBS) minden ötödik embert érint. Krónikus lefolyású. Tünetei: hasi fájdalom, hasi diszkomfort érzése, hasmenés vagy székrekedés, puffadás, teltségérzet. Kellemetlen, de viszonylag ártalmatlan, mivel szervi eltérés nem igazolható. A colitis ulcerosa és Crohn-betegség komoly, gyulladásos bélbetegség, de ezek is erős pszichoszomatikus befolyás alatt állnak. Idegrendszeri megterhelés hatására fellángolnak a tünetek, nyugalom esetén visszavonulnak. A pszichoterápia segít egyensúlyban tartani a betegséget.

A magas vérnyomás pszichoszomatikus jellege közismert. A lelki egyensúly fenntartásával a vérnyomás rendeződni fog. A szívinfark­tus szintén gyakran erős stresszhatás után következik be. Meg kell tanulni megállni, megőrizni a nyugalmunkat konfliktushelyzet esetén is.

Az alvászavarok rendkívül érzékenyen jelzik az idegrendszer labilitását. A legkisebb szorongás fel tudja borítani az egészséges alvást.

A psziché rendkívül változatos fájdalomtüneteket tud produkálni, amelyek megnehezítik az életet. A testben bárhol felléphet, jellegzetesen ilyenek az izomfájdalmak, izomgörcsök, a gerinc, a hát fájdalmai, derékfájás, az ízületekben érzett fájdalom, fejfájás, a bőr egy részének fájdalma érintésre.

Gyakran a szervekben érezhető fájdalom, például szívszúrás, mellkasi szorítás. Ezek általában krónikusan jelentkeznek, és az orvosi vizsgálatok konkrét okot nem tudnak kimutatni. A hajhullás azon tünetek közé tartozik, amelyről nem is gondolnánk, hogy lelki okai lehetnek. Először a testi okokat kell kizárnunk, de nagyon gyakran az orvosok nem találnak semmit. Ilyenkor vetődik fel, hogy az ok pszichoszomatikus.

A fülzúgástól sokan szenvednek, mégis kevesen tudják, hogy erősen függ a lelkiállapottól. Akkor alakulhat ki, amikor valaki nem szívesen fogad be információkat vagy híreket, és a fülzúgást szűrőnek használja. Bizonyos mértékű fülzúgás sok embernél előfordul, de aki lélekben kiegyensúlyozott, nem foglalkozik vele.

Az étkezés jelentős örömforrás, amely képes feledtetni a mindennapok búját-baját. Sokan azonban búfelejtőként túl sokat esznek, az pedig elhízáshoz vezethet, amint a falásrohamok szintén. Lelki alapú evészavar az anorexia és a bulimia is.

Ha testi tünet jelentkezik, először mindig vizsgáltassuk ki magunkat. Ha az orvos talál szervi eltérést, azt kezelni kell, de mindig tartsuk szem előtt, hogy amíg a lelki probléma fennáll, addig legfeljebb tünetcsökkentésről lehet szó. A végleges gyógyuláshoz szükség van a pszichés háttér rendezésére. Ha a testi betegség nagyon előrehaladott, lehet, hogy a teljes gyógyulás már nem lehetséges, de ilyenkor a tünetcsökkenés vagy a további állapotromlás megakadályozása is komoly eredménynek számít.

Aki pszichoszomatikus betegségben szenved, a testi kivizsgáláson felül foglalkozzon a lelki háttérrel is. Javasolt a fókuszált figyelem és a tiszta szándék erejét használó önfejlesztő technika alkalmazása. A beszélgetés során egyszerű vizualizációval megváltoztathatjuk a negatív érzéseket, és lehetőségünk nyílik azok semlegesítésére és a pozitív énkép megerősítésére. A technikával fizikai és lelki síkon egyaránt hozhatunk létre változást, múltbeli tapasztalataink elfogadásával. Ha a testben megszűnik a feszültség, a betegség is könnyen orvosolható.

– Az egyik vendégem bal sarkánál csonthártyagyulladást állapítottak meg, fizikoterápiát írt fel az orvos. Az első ilyen kezelés után jobban fájt a lába, mint előtte. Ekkor keresett fel. A kezelés közben megkérdeztem, mi az a terület az életében, ahol nem tud a sarkára állni. Több ilyen helyzet is az eszébe jutott. A sarokkezelést követően a csonthártyagyulladás elmúlt, és a hölgy ráeszmélt, milyen helyzetekben nem mer kiállni magáért. Egy másik vendég bordaközi fájdalomra panaszkodott. A kezelés alatt végig intenzív energiaáramlást érzett a legmeglepőbb helyeken a testében. A matracról felállva, bár enyhébben, de még érezte a fájdalmat. Ekkor feltettem egy jól irányzott kérdést, és a fájdalom pár pillanat alatt elmúlt. Hazafelé pedig az is tudatosodott a vendégben, miért aktiválódott ez az emlék a testében – mondja Száraz Szilvia, aki javasolja a fókuszált figyelem és a tiszta szándék erejét használó önfejlesztő technika és a testkezelés alkalmazását.