- A mandalanap egy egészségnap - nyilatkozta a Naplónak a szervező Földesiné Pethe Andrea tanítónő, aki mentálhigénés szakemberként is dolgozik az iskolában. - Arra gondoltunk, hogy a tanév végén még jó lenne egy olyan napot szervezni a gyerekeknek, ami élményekben gazdag, zenei feltöltődést és testi-lelki-szellemi pluszt is ad.

Kiderült, sok előadót tudtak a szervezők meghívni az iskolába, így több csoport vehetett részt zenei bemutatón, hangtálfürdőn, hand-pan-előadáson, ráadásul az intézmény egykori diákja, Kövi Szabolcs fuvolaművész is megtisztelte jelenlétével a napot és koncertet is adott. Ugyanakkor illóolaj-bemutató csakúgy volt a Deák suliban, mint aromaterápia, de még a tudatos diétával is megismerkedhettek a diákok egy dietetikus segítségével.

- Interaktív módon játszanak a tanulók, például van fürdősóöntés is - tette hozzá Földesiné Pethe Andrea, aki örömmel számolt be arról is, hogy nagy siker volt a kutyaterápiás bemutató és foglalkozás is.

- Nagyon sok helyszínt igyekeztünk biztosítani a gyerekeknek, akik forgószínpadszerűen mozogtak a helyszínek között - tudtuk meg. - A cél egyértelmű: a közösségépítés. Már csak azért is, mert az elmúlt két esztendőben nem tudtunk hasonló programokat szervezni.