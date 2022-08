Lapunknak mesélt a Nagyvázsonyhoz közeli „Kis-Moszkváról”, ahol egykoron atomrakétafejeket tároltak, a nagyteveli bázisról, ami a hazánkban állomásozó szovjet haderő tartalék harcálláspontja volt, s ahonnan keleti szomszédunk a NATO ellen harcoló magyar és szovjet alakulatokat irányította volna, illetve a hajagtetői híradóbunkerről is.

Az Ukrajna déli részén fekvő Pervomajszk városa melletti egykori szovjet 309. rakétaezred parancsnokságának 12 szintes föld alatti harcálláspontja. Ennek a -11. szintjén található irányítóhelyiség vezérlőpultja



Fiatalon jóban voltunk, annyi mindenről beszélgethetnénk, más kérdés, hogy negyedszázada nem találkoztunk. A középfokú tanulmányaink egy iskolában íródtak, a szünetekben Formula-1 rajongóként gyakran értekeztünk a száguldó cirkuszról. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, gondolnám, hogy velem ellentétben „maradt a kaptafánál”, ám értésemre adja: nagy vargabetűt leírva lett tervező.

– Az építőipari iskolánk elvégzése után elkanyarodtam a tanultaktól, más irányt vett az életem, hat éve egy hajdani osztálytársam csábított vissza a szakmába. Szinte a nulláról kellett kezdenem, még jó, hogy a hobbim révén nem felejtettem el mindent, az objektumok felmérésekor ugyanis felmelegítettem néhány, az óráinkon elhangzott ismérvet – jegyzi meg hamiskás mosollyal.

Pervomajszk, az előzőleg említett harcálláspont főbejáratához vezető 85 méter hosszú föld alatti folyosó



Kizmus Szabolcsot mindig érdekelte a történelem, aztán a hadtörténelem, főként a hidegháborús időszak rejtette rabul. Amibe bele is ásta magát: ezen aspektusból már Európa több országában járt. De honnan is indult a történet?! Bő másfél évtizede még aktívan űzte a geocaching nevű természetbarát tevékenységet, ládakereső játékot, s az egyik ilyen megtalálásra váró ládikót a Középső-Hajag csúcsán lévő egykori BARSZ-rendszer antennatornyainak közelében rejtette el az egyik hobbitárs. Mikor ott megpillantotta a rozsdás tornyokat, a fűvel benőtt betonépítényeket, a mélybe vezető lépcsőt és a tátongó garázsokat, már csak a szovjet „vasszörnyre” fókuszált.

Az objektum Herend közelében van, 640 méter magasan. Az egykor szupertitkos létesítményen keresztül a Varsói Szerződés tagállamai a troposzférát használó, akkor rendkívül korszerűnek számító kommunikációs hálózat révén tarthatták egymással a kapcsolatot. Mint köztudott, a szovjet katonákat 1991-ben vonták ki Magyarországról, az objektum utána magánkézbe került. Az értékesebb elemeit elhordták színesfém-tolvajok, a többtonnás vasajtókat lángvágóval szerelték le, de a megmaradt műszaki berendezések, kábelek és rézhuzalok is eltűntek.

A Tótvázsony/Nagyvázsony melletti atomfegyverraktár egyik föld alatti tárolójának központi csarnoka



– Moszkva 1983-ban kezdte el kialakítani itt a kommunikációs állomást. Ehhez egy 50 ezer négyzetméteres erdős részt taroltak le, majd így „kaptak” egy szabálytalan alakú négyszöget, aminek a keleti oldalában egy 9-10 méter mély gödröt alakítottak ki. Az alját 60 centi vastag monolit vasbeton réteggel töltötték fel, a falakat előregyártott elemekből húzták fel az építőipari munkára befogott szovjet kiskatonák, műszaki alakulatok. A domb alatti egy kétszintes bunker létesült, ami egy nukleáris csapás ellen is védelmet nyújtott volna az ott szolgálóknak. A felszínre három darab 25 méteres acél antennatornyot telepítettek – meséli az amatőr hadtörténész, akitől megtudom: az objektum abszolút egyedi a környéken, noha az ország más részein még három hasonló működött, igaz, azok terepszint felettiek voltak, és magyar alakulatok üzemeltették.

Kunersdorf, az egykori NDK Honvédelmi Minisztériuma központi harcálláspontja híradóközpontjának főbejárati zsiliprendszere



Ma már nyílt titok, hogy a Szovjet Déli Hadseregcsoport Magyarországon is tárolt nukleáris eszközöket. Gyakorlatokon imitálták is az alkalmazásukat, a honi indítócsapatokhoz zárt felépítményű teherautókkal, helikopterrel szállították volna a robbanófejeket. Mifelénk a Nagyvázsony melletti bázison is voltak atomfegyverek, míg Tapolcára egy hadműveleti és egy harcászati rakétadandárt is telepítettek. A titkosságukra jellemző, hogy előbbi az 5. önálló harckocsiezred nevet kapta, a harcászati rakétaosztályok pedig harckocsi-felderítő zászlóalj megnevezéssel szerepeltek. A járművek fűtött garázsokban álltak, a mellettük lévő „irodaépület” pedig valójában egy nagy gyakorló- és kiképző épület volt, amiben a Scudok rakétaállványait teljesen felemelhették. Itt a katonák ellenséges műholdak elől rejtve tanulmányozhatták és gyakorolhatták a technika működését. Az alakulatnál szolgálatot teljesítőkkel titoktartási szerződést kötöttek, akik még a családtagjaiknak sem beszélhettek a laktanyában zajló történésekről. A szovjetek több száz atomtöltetet telepítettek hazánkba, ez a hirosimai atombomba erejét több százszorosan meghaladó arzenál volt. Az országból a rendszerváltást megelőzően speciális vasúti kocsikon vitték el az atomtölteteket, de a bázisokat nem semmisítették meg. Az egykori tárolók mára lepusztultak, kivétel talán a nagyvázsonyi, amit a honvédségünk ma is őriz.

Wollenberg, a Varsói Szerződés troposzférikus híradóhálózata egyik NDK-beli bunkerének diszpécserközpontja, vezérlőhelyisége



Az egykor atombiztos bázis a hatvanas évek második felében épült fel. A laktanyát tripla kerítés védte, a belső szögesdrót kisfeszültségű árammal működő mikrokapcsolókkal, érintkezőkkel volt felszerelve, amik azonnal jelezték volna a behatolási szándékot. A közelükben ma is láthatók lőállások, az őrök az illetéktelen személyekre tüzet is nyithattak.

– Az egymástól százötven méterre elhelyezkedő bunkerek közepén kiemelkedik egy kétszintes csarnok, amit galériaszerűen alakítottak ki. Ennek kétoldali felső részéről nyíltak a nagy rakodóajtók, aminek a túloldalán egy lemezzel fedett, álcahálóval borított rámpás rakodótér volt. Oda oldalanként 4-4 fejszállító teherautó tudott beállni. A tárolótermekben hornyokat szereltek a padlóba, így három sorban, egymás mögött tudták elhelyezni a hengeres konténereket, amikben a robbanófejek voltak. Az itt dolgozókat süketnémáknak is hívták, mivel nem beszélhettek senkinek a munkájukról. A rendszerváltáskor a szovjetek innen is kivonták a technikai felszereléseiket, a nukleáris fegyvereket pedig már 1989 őszén elszállították – mondta Kizmus Szabolcs, aki ezen objektumba különböző engedélykérelmek révén jutott be.

Tab, az egykori szovjet 692. Mozgó Javító-Technikai Bázis egyik Gránit nevű atomfegyver-tároló típusépítménye



A téma avatott szakértője később azt is elárulta, hogy Moszkva a Nagytevel és Óbarok mellé telepített bázisokról is irányította volna az Ausztriát és Olaszországot megszálló szovjet és magyar hadseregeket. A békeidőben Mátyásföldön települt főparancsnokságot háború esetén haderő- és fegyvernemenként lebontva atom-, vegyi és kémiai támadásnak is ellenálló föld alatti létesítményekbe szállították volna át, hogy onnan irányítsák tovább a hadműveleteket. A szárazföldi erők tartalék harcálláspontja Nagyteveltől délre lett volna. A Tevel-hegy mélyén megbújó L alakú konstrukció közel négyezer négyzetméteres, számos bejárata és több vészkijárata is van. A szovjet katonai vezetéssel a hírösszeköttetést nem csak egy műholdra irányított, az aknából kieresztett teleszkópantenna garantálta, hanem egy-egy föld alatti kábel is, amik a Herend melletti PDRZ objektummal és a hajagtetői BARSZ-állomással voltak kapcsolatban.

Szentpétervár, Tüzérségi Hadtörténeti Múzeum, egy Temp-Sz (9K76 / SS-12) típusú közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszer indítójárműve és rakétája előtt



Az objektumokról előadásokat tartott, azokról – két társával – könyvet is publikált Kizmus Szabolcs hangsúlyozta: hasonló érdeklődésű emberekkel már többször járt az említett bunkerekben, a tulajdonossal vagy a kezelővel egyeztetve. Ilyenkor a gondolatait papírra vetette, míg az adatokat számítógépes program segítségével alaprajzokká, 3D-s modellekké dolgozta át. A párja is elfogadta, sőt, támogatja, hogy a szabadidejében ezen hobbijának hódol. A társaival, barátaival már jártak a volt Varsói Szerződés országainak számos ilyen objektumaiban, a hajdani Szovjetunió területén, Cseh- és Lengyelországban, illetve a volt NDK-ban. Ha külföldre utaznak, kapcsolatba lépnek az ottani „bunkerkutatókkal”, akik a barangolásaik előtt hasznos információkkal látják el őket.

Fürstenwalde, az egykori NVA (Keletnémet Néphadsereg) légierő és légvédelem központi harcálláspont egyik bejáratának páncélajtója előtt



– Van egy öt-hat fős csapatunk, amely a hidegháború misztikus helyszíneit kutatja. A legtöbbjüket otthagyták ebek harmincadjára, gyakran csak a falaik maradtak meg a vandálok, a fémgyűjtők „áldásos” tevékenysége után. Még sok helyre szeretnénk eljutni, amikről eddig csupán olvashattunk. A közelünkben lévő objektumokba lehetne túrákat is szervezni, igény esetén vállalnám az idegenvezetéseket. Szerintem sokakat érdekelnének ezek a programok, ám újabb előadások megtartására is van lehetőség. Mert ez a láz aligha múlik el nálam – árulta el főhősünk, akit a külföldi túráik során az interkontinentális ballisztikus rakéták tárolására és indítására szolgáló, nyitható tetejű föld alatti ukrajnai rakétasiló éppúgy lebilincselt, mint a csernobili Duga radarantenna-rendszer, vagy az NDK-beli Prenden nevű kisváros mellett kialakított, háromszintes és 176 helyiségből álló Honecker-bunker.

Drnov (Csehszlovákia), a Prágát és környékét védő 71. légvédelmi rakétadandár harcálláspontjának szükséghelyzeti energiaellátását biztosító dízelaggregátorok mellett



Kizmus Szabolcs levéltári információk hiányában régóta „faggatja” a hidegháborús objektumokat. A jellegzetes tereptárgyak többsége mára pusztuló rom, ő mégis töviről hegyire ismeri azokat. Végül mindketten egyetértünk abban, hogy ezeken a helyeken szerencsére csak gyakorlatban imitálták a nukleáris eszközök alkalmazását – az a bizonyos parancs ugyanis nem jött meg.