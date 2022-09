A dzsembori nyitónapját Ganxsta Zolee és Takács Vilkó duója, vagyis a bluesmuzsikát játszó Dos Diavolos nyitotta, majd a kilencvenes évek hangulatát megidéző UFO Update táncoltatta meg a közönséget. A rockabilly stílus híveinek az Ed Phillips & The Memphis Patrol koncertje jelentett felüdülést, majd a napot DJ Cooky, DJ Mits Bjukenen és DJ Newik bulija zárta.

Másnap sem volt megállás, hiszen olyan csapatok és előadók váltották egymást a színpadon, mint az Acoustic Flow, az igényes bluesmuzsikát játszó Nahát Blues Band, de Gáspár Laci, a Happy Gangből ismert Cory, valamint Nyári Kálmán és zenekara is nagy sikert aratott Várpalotán. A Várkapu Fesztivált a Katapult DJ partija zárta.

- A fellépők listája is bizonyítja, hogy igyekeztünk minden zenei ízlést kielégíteni és minden korosztály kedvében járni a kétnapos zenei fesztivállal - jegyzi meg nevetve Fenyő Csaba, aki Tippán Zsolttal együtt szervezte a rendezvényt. Céljuk, teszi hozzá, hogy tényleg minőségi szórakozási lehetőséget biztosítsanak az embereknek Várpalotán, ennek egyik fontos állomása volt a Várkapu Fesztivál.