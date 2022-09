A Ficsak Alapítvány 2019-ben indult, mára hagyományos Baba rózsakert programja keretében 17, az elmúlt egy évben született kisgyermek tiszteletére ültettek egy-egy rózsabokrot a Baba rózsakertben. A szülők ez alkalommal helyezték el a bokrok előtt gyermekeik névtábláit.

Az ünnepségen az alapítvány elnöke, Antal Zoltánné elmondta, hogy nagy öröm, hogy mostanra szép hagyomány lett az alapítvány és az Önkormányzat közös eseménye. – Sok negatívumot sorolhatnánk ma, mégis vannak fiatalok, akik úgy vélik, a legszebb hivatás szülőnek lenni és gyermeket vállalnak ebben a világban. Tisztelem és becsülöm őket ezért. Nyirádon minden adott a gyermek vállaláshoz, korszerű bölcsőde, óvoda, nyolc osztályos iskola és a szülők akár helyben is munkát találhatnak. Élénk a közösségi élet, erős az összefogás a nyugdíjas és a fiatal korosztály között. Sok elvárást támaszt ma az élet a fiatalokkal szemben. Beszéljenek nyelveket, értsenek az informatikához, tudjanak komplexen, kreatívan gondolkodni, feleljenek meg a divat irányzatnak. De ne feledjük, a szeretet, a család melege, a generációktól kapott minta bennünk él, a mag bennünk van. Az önök feladata, hogy ezt a magot öntözzék, sarjadásra késztessék, a felesleges vadhajtásokat levágják. Így lesz a kisgyermek önmaga, önálló személyiség – mondta az elnök és bevallotta, hogy néhány hét múlva az ő családjukban is kisbaba születik, valószínűleg jövőre már az unokája tiszteletére is ültetnek egy kis rózsabokrot.

Nagy Gábor polgármester arról beszélt, hogy számára ez az első olyan rózsakerti szertartás, amikor már mindegyik gyermeke elköltözött otthonról. – Ez a világ rendje, a körforgás. Miközben a felnövők elmennek, új nyirádi lakókat köszönthetünk. Saját családom példáján látszik, hogy a városi ember aggodalma alaptalan arra vonatkozóan, hogy faluhelyen a gyerekek számára kevésbé jók a körülmények. Ma már biztosan tudom én is, hogy vidéken, egy kis faluban - ahol ismerjük egymást, köszönünk egymásnak az utcán, ahol a gyermekinkre vigyáznak az idegenek is, mert tudják, hogy egy helyre tartozunk -, itt a környezet sokkal nagyobb biztonságot ad a gyermekeiket nevelő szülőknek. Önök előtt egy nagyon szép és nagyon nehéz időszak áll, néhány év múlva azonban már egyre inkább családtagokká válnak a gyerekek és egyre több örömet okoznak. Remélem, ahogy eddig évről évre, úgy ezután is folyamatosan bővíteni kell a rózsakertet – mondta a polgármester és tiszteletét fejezte ki a gyermeket vállaló szülőknek, akik ezt követően elhelyezték a kisgyermekek névtábláit a rózsabokrok előtt. Az eseményen farkas Mihály közreműködött gitárjátékával.

A programok a kultúrháznál a közös ebéddel folytatódtak, majd az Erzsébet Királyné Általános Iskola diákjai és a Nyitnikék Óvoda és Bölcsődében nevelkedő gyermekek adtak műsort. Fellépett a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület, koncertet adott Varga Miklós, a Hangadók, a DWG, az Alee és az Irigy Hónaljmirigy zenekar az esti retró buli előtt. Közben rally élményautózás, légvár, lufibohóc, arcfestő várta a gyerekeket. Fényképező automata, virtuális valóság játék, nosztalgia kisvonat színesítette a programokat.