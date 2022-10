Eszerint október 27. (csütörtök) a Varázslók, sámánok, táltosok napja, október 28. (péntek) a Vámpírok bálja, míg a zárónap a Boszorkányszombat (Borzongástúra). A szervezők a gyártelepi légópincéket is szeretnék bevonni különböző előadások számára (Horrorház tárlatvezetés, Elvarázsolt kastély, Boszorkánytanya), és borzongós labirintust is létrehoznak a kisebbek számára.

Lesz rút banya mérgezett almával, táncoló boszorkányok, lesznek szörnyek, zombik, Drakulák, tűzzsonglőrök, beöltözött merénylők, túlélők és mindenki, aki szeretne egy kicsit nevetni, és kész a mókára. Megtelik majd különös fényekkel és „halottak szellemeivel” a település parkja. Ígérik, nem véletlenül, ugyanis kiengedik a gonosz szellemeket a Horrorházból. Ugyanakkor a művelődési ház színháztermébe különböző előadásokat terveznek (Boszorkányképző, Varázslóiskola), míg az árusok és a környező vendéglátóhelyek is a beöltözött szereplőivé válnak az eseményeknek. Sőt! A bobpályán színészek adnak elő jeleneteket, a különböző helyszínek között kisvasút szállítja a vendégeket. A Borzongástúra, mely egy feldíszített útvonalon vicces, ijesztő és kreatív feladatokkal tűzdelt, továbbra is az egyik fő programelem lesz.