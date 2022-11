Az előadó bemutatóval egybekötött, érdekes előadásában megosztotta a hallgatósággal a pálinkafőzésben szerzett tapasztalatait, útmutatóval látta el a házipálinka-főzőket, a kezdőket és a pálinkafőzésben már jártasokat. A résztvevők kóstolgatással is meggyőződhettek az elmondottak hitelességéről. Komoróczi Lajos pálinkái mellett Bozsik András, a Zimek Pálinka Manufaktúra főzőmestere jóvoltából is remek pálinkákat kóstolhattak a nemes nedű kedvelői.

A pálinkázásnak nagy sikere is volt, legalább akkora, mint a bábelőadásnak a vízi színpadon. A gyermekek szórakoztatásáról Tóth Krisztina bábművész a Varázshal – avagy bábos mese a halászról és a nagyravágyó feleségéről című mesejáték előadásával gondoskodott. A helyi adományozó felajánlásából főzött birkapörkölt egy mesterszakácsnak is becsületére vált volna. A rendezvényen mindenki megízlelhette az önkormányzat kínálatából a kemencében frissen sült hurkát, kolbászt és a langallót is.

A jó hangulathoz a zenét Mészáros Gyula tangóharmonika-játéka biztosította, a vászolyi asszonyok pedig finom házi süteményeket vittek, majd a remek hangulatú esemény táncos mulatsággal ért véget.