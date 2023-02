Azóta kiderült, erre a szakmára született, amelyet éppen úgy tanulni kell, mint bármi mást. A félelmet nem ismerő Piroch Gábor számos hollywoodi kasszasikerben feltűnt. Már túl van a hetvenen, visszavett a tempóból, de a filmes világban még magasan jegyzik a nevét. Veszprémi könyvbemutatója után készséggel állt lapunk rendelkezésére.

Egy legenda, aki 50 országban dolgozott, világhírű színészekkel és rendezőkkel több mint 350 televíziós és filmes produkcióban szerepelt. Ezekből csak néhány: Terminátor: Sötét végzet, Titanic, Die Hard – Drágább, mint az életed, Világok harca, Trója, Evita, Múmia és Transformers 3. Forgatott James Cameronnal és Steven Spielberggel, illetve olyan sztárokkal, mint Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Tom Cruise, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Madonna és Angelina Jolie. Schwarzenegger egyszer azt mondta róla, hogy ő a világ filmgyártásának egyik legjelentősebb kaszkadőre, akit szakmai Oscar-díjra is jelöltek. Világsztárok helyett kockáztatta az életét.

Első könyvét 2007-ben írta, a Kaszkadőrnek születtem című műben főként régi sztorikat és emlékeket oszt meg olvasóival. A nemrég megjelent Hollywoodland, mondhatni, annak a folytatása, a publikációban személyes élményein, valamint a forgatásokon keresztül mutatja be hivatása kulisszatitkait. – Már készül Öt kontinens magyar kaszkadőrei című kötetem is, amely a trilógia harmadik része. Így lesz teljes a pályán eltöltött több mint fél évszázados kalandozásom. Sokan kérdezik, hogy miért írok, mikor a filmek úgyis nyomot hagynak magam után. Erre mindig azt felelem, hogy van egy varázstollam, amely nem hagy nyugodni, a magammal hozott feledhetetlen pillanatokat másokkal is megosztanám. De ilyenformán próbálok is segíteni az utánam következő generációknak, hogy inspiráljam őket és bemutassam nekik ezt a szakmát. Vagyis azért írok, mert egyrészt késztetést érzek erre, másrészt a régi iskolát képviselem; nekem még még jólesik egy könyvet levenni a polcról és olvasgatni, lapozgatni azt.

Pedig csillaghegyi gyermeknek nem volt éppenséggel jó, barátaival gyakran csavarogtak, pecáztak és strandoltak, de ha arról volt szó, verekedtek is. Még kisfiú volt, mikor egy hídról a Dunába vetette magát. Alig volt otthon, folyton az utcát járta, aztán külvárosi csibészként elkezdett sportolni, aminek nevelő célzata hatással volt rá. Futballozott, öklözött, kajakozott, atletizált és úszott, de a legtehetségesebbnek a cselgáncsban bizonyult. Értő szemek felfigyeltek rá, kopogtatott a korosztályos válogatott öltözőjének ajtaján, aztán jött a kaszkadőrség. – Ki tudja, meddig juthattam volna sportolóként? – kalandoztak el a gondolatai, majd elmesélte, hogy a különböző forgatási helyszíneken rendre fociztak, volt csapatuk is, amely hol a törökökkel, aztán az angolokkal, máskor meg a marokkói-franciákkal vívott ádáz csatákat. – Ám tornaórát sem tartottam, noha gimnáziumi éveim alatt pedagógusnak készültem, miközben a szüleim mérnöki pályára szántak – tette hozzá, jelezvén: nem bánta meg, hogy más pályára adta a fejét. A judónak köszönheti, hogy tinédzserként a filmezés közelébe került, Várkonyi Zoltán Ítélet című alkotásában debütált. Egyik edzésükön ugyanis megkérdezték tőlük: „ki szeretne forgatásra menni?”, s már jelentkezett is. Először kalandnak fogta fel, aztán beleszeretett. Gyerekkorától motorozott, azon mutatványokkal nem is volt gondja, majd jöttek az autós és a lovas „attrakciók” is. Igaz, ahhoz előbb meg kellett tanulnia lovagolni. Mikor Woody Allenék 1974-ben Budapesten vették fel a Szerelem és halál című filmet – amelyben háttérlovas volt –, eldöntötte, hogy nem akar mással foglalkozni, csak a kaszkadőri munkával.

Értésemre adta, hogy idővel az lebegett a szeme előtt, hogy az Egyesült Államokban íródhasson tovább a karrierje. Az Arnold Schwarzenegger főszereplésével a fővárosunkban is rögzített Vörös zsaru forgatásán közelebb kerülhetett a kinti kollégákhoz, majd két év múlva egy sporttáskával és kölcsönpénzből kiment a tengeren túlra. Miközben díszletépítőként dolgozott, felkereste Andy Vajnát, aki megígérte neki, hogy beajánlja egy híres kaszkadőrkoordinátornak, akivel immáron barátok. Elküldte neki bemutatkozó anyagát Mexikóba, ahol az Emlékmás című filmet forgatták, de az akciórendező nem biztatta semmivel. Közben hazajött, mert elfogyott a pénze, s mert nem volt telefonjuk, egy budapesti barátja számát adta meg a szervezőknek, hátha lesz számára munkalehetőség. – A haverom éjjel kettőkor kopogtatott a redőnyünkön, hogy Los Angelesből kerestek. Egy óra múlva a 72-es számú postáról interurbán hívtam vissza az ügynökséget, és pár nap múlva már a közép-amerikai országban voltam és szerepeltem az Emlékmásban: az egyik jelenetben Arnolddal is verekedtem. Akkor sok emberrel barátkoztam össze, majd munkavállalási engedélyt is szereztem – mondta, a többi pedig már történelem, attól fogva elindult a verkli, míg a célkeresztben az amerikai álom megvalósítása volt. Később több világsztárnak lett dublőre, a magyarok közül elsőként vették fel az amerikai színész szakszervezetbe. A földgolyón egyedül ő ugrott le 60 méteres magasságból dobozokra egy autószalon megnyitóján, de vetette magát 23 méteres mélységbe a biatorbágyi völgyhídról. Egyszer a Margit hídról vezetett a Dunába egy autóbuszt, és ha életben akart maradni, még a vízbe érés előtt ki kellett ugrania a járműből. Lógott helikopterről, hajtott át üvegen motorral, és gyújtották fel úgy, hogy a védőruha ezer fokon lángolt rajta. A legszebb emléke mégis az, hogy bekerülhetett a Titanic című filmbe, ahol ő alakította azt az utast, aki az egyik jelenetben a kettétört hajó korlátjáról zuhan a mélybe. Többször sérült meg: csapódott a sarkába vasgerenda, esett rá ló, míg a Trója felvételei alatt egy másik mén lépett a lábára, aminek következtében eltört a bokája. A Linda tévésorozat egyik forgatásán üvegdarabokra esett rá, és egy nagyobb szilánk belefúródott a hátába. Azt egy kaszkadőrtársa húzta ki onnan, a heg ma is ott „virít” a testén. A kisujjában pedig nyolc csavar van, mert egy bemutatón elrontották a koreográfiát és karddal darabokra törték a kezét.

– Úgy vélem, jó adottságokat örököltem, volt tehetségem ehhez a veszélyes szakmához, de rengeteget gyakoroltam, hogy még jobb legyek. Sportos múltam előnyt jelentett: megerősített, kitartásra nevelt, ám a cselgáncsnak tudható be, hogy megtanultam esni. Így bevállalhattam a legveszélyesebb mutatványokat is. Mindig igyekeztem valami pluszt adni, hogy a többieknél jobb legyek. Sosem az anyagiak vezéreltek, hanem, hogy ahol számítanak rám, ott a tudásom legjavát adjam, fejben és testben tökéletes legyek. A legfontosabb mégis a megbízhatóság. Folyton azon agyaltam, hogy a felvételek során mit és hogyan csináljak. Szerencsére igazán komoly sérüléseim nem voltak, azt viszont mindig megjegyzem, hogy, bár nem vagyok vallásos, mindenütt három angyal vigyázott rám. Ne vegye hencegésnek, de sosem volt halálfélelmem, egyetlen feladattól sem rettentem meg.

Piroch Gábor egy ideje kaszkadőrszakértőként dolgozik, – a tapasztalatát latba vetve – kitalálja és megtervezi az akciójeleneteket. A forgatókönyv elolvasása után dönt arról, hogy mikor és hol lesz szükség kaszkadőrre, lévén, hogy egyetlen produkció sem engedheti meg magának, hogy a főszereplő hírességek olyan veszélyhelyzetbe kerüljenek, amit nem tudnak kivédeni. – A múmia forgatásán, 45 évesen éreztem először azt, hogy nem megy úgy velem a szekér, mint addig, ettől függetlenül a 40 fokos melegben minden akciójelenetben részt vettem. Utána még sok filmben szerepeltem, de tisztában voltam azzal, hogy az utam már lefelé visz. Hiába törődtem magammal, az idő vasfoga bennem is kárt tett. Később visszavettem a tempóból, ám ezt a pályát nem lehet csak úgy abbahagyni, ezért is örülök a szakértői munkámnak.

Mint megtudtam: éveken át Andy Vajnánál lakott, de aláhúzta, hogy a producer nem tolta érdemtelenül előre, csak az ajtót mutatta meg neki, amin be kellett lépnie. A négy éve elhunyt filmcézár hovatovább családtagként kezelte, így volt alkalma megcsodálni a filmes gazdagok csillogó világát. Stallone, Banderas, Madonna és Schwarzenegger gyakran volt náluk vendég. – A sztárok zöme a forgatásokon jó fej, alázatos és profi, nem hisztiznek, talán csak Madonnának voltak ilyen-olyan allűrjei – jegyezte meg. Schwarzeneggerhez egyébiránt barátság fűzi, sakkoztak és teniszeztek is már, ám a színész abban is segített neki, hogy legyen zöldkártyája. – Az amerikai állampolgárságot végül nem kaptam meg, de nem is bánom, mert minden Magyarországhoz köt. Sok szál fűz a hollywoodi álomgyárhoz, ugyanakkor nekem a szülőföldem a Hollywoodom. Elégedett ember vagyok, hiszen rendre azt csinálhattam, amit szeretek. Némi hiányérzetem is csak amiatt van, hogy egy James Bond-moziban, vagy egy westernfilmben szívesen kipróbáltam volna magam – árulta el mosolyogva a kaszkadőrlegenda.