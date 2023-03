A ganázsba egy-egy arányban kerül csokoládé és tejszín, hevítés után jön a habosítás, akár a makaront is meg lehet tölteni vele. Vagy külön-külön főzzük a két alapanyagot vagy együtt kerülnek gőz fölé, érdemes három ütemben hozzáadni a csokoládéhoz a tejszínt, nem szabad agyonforrázni. Tejcsokiból, fehér csokiból is készülhet – minderről Vincze Lajos és Vincze Ferenc cukrász beszélt az érdeklődő háziasszonyoknak. Megtudhatták tőlük, hogy ha a végeredményt még tovább lazítjuk tejszínnel, esetleg zselatint is teszünk hozzá, akkor pohárkrém, mousse lehet belőle. Cukrot a zirci szakember nem szokott hozzátenni, anélkül is álomszerűen édes, legfeljebb akkor, ha nagyobb a kakaótartalma, de akkor sem feltétlenül, mert az étcsoki, az étcsoki, sokan épp azért szeretik, mert más ízű, mint a tejcsokoládé.