Fotós: Rimányi Zita/Napló

Bejárat, kerítés, ablak, tető, rózsa, gomba, csiga, beporzó is dukál a manóházhoz, amelyhez kötéllétra vezet fel. Megörvendezteti már jó ideje a gyalogosan arra járókat, igaz, az autóval itt elhaladók talán észre sem veszik, nem is tudnak a manókról, s talán jobb is ez így a rejtőzködő, titokzatos, mesebeli varázslényeknek. Most eláruljuk, azért meglesheti őket Zircen, aki mosolyogni szeretne.