Nos, ha nem is napi szinten, de rendszeresen járok a Wartha Vince utcában, a Pannon Egyetem felső kampusza mellett, az N épületet és annak társait az utcától elválasztó kerítés mellett vagy a túloldalon. A kerítés szó valamikor, a régi vegyipari nagyüzem idején talán még megállta a helyét, de ma már meggyőződésem, hogy nem illik sem a városrészbe, de még a városba sem. Főként, hogy a képen is láthatóan sérült, és sok minden elszeparálására jó lenne – máshol, na de nem itt! Felsőfokú oktatási intézmény, vele szemben kertváros gyönyörű családi és társasházakkal, de még ha nem itt állna is ez a vasbeton kolosszus, sem lenne helye Európa kulturális fővárosában.

Bízom tehát benne – és bizonyára sokan vagyunk így –, hogy az intézmény, az illetékesek, szóval az erre jogosult személyek hamarosan döntenek majd arról, hogy ezt a kerítést ebben a formájában nem hagyják itt tovább. Jobb helye lenne máshol, másmilyen célra. Reméljük, az EKF-projekt valamilyen módon segítséget nyújt hamarosan ehhez is, és azt is, hogy van már ötlet, csak még nem tudunk róla.