A fedélzeten egy adathordozón elhelyezték azokat az üzeneteket, amelyeket egykori tanítványai, olvasói, tisztelői küldtek Klaudiának. Helyet kapott a fedélzeten négy Klaudiáról készült fotó is, amelyet a visszaérkezést követően a család kap meg, valamint két LEGO-figura, az egyik a sztratoszférát többször megjárt Sztratosz Feri, valamint egy másik, amelyik űrhajósként ábrázolja Klaudiát.

A felbocsátáson a Bakonyi Csillagászati Egyesület több tagja és Klaudia néhány családtagja is jelen volt. A férj, Ivanics Ferenc köszönetet mondott a kísérletet végző csapat tagjainak a megemlékezésért. Elmondta, hogy felesége szívügyének tartotta az ismeretterjesztést, hogy közelebb hozza az embereket a csillagászat, a természettudomány világához. Az egyedülálló Tapintható Univerzum, amellyel a vakok és gyengén látók is felfedezhették a világűr csodáit, ötlete és megvalósítása is az ő nevéhez fűződik.