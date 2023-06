- Ez egy alulteljesítési szindróma, ami a sportoló teljesítmény csökkenésével áll kapcsolatban. Annak ellenére is, hogy edzésének intenzítása és mennyisége nem változik - magyarázta Dukay Dávid. - Ez lehet versenystressz, vagy a mindennapi stressz is. De betegség és az edzés monotonitása is hozzájárul a túledzés elszenvedéséhez.

Szerinte nehéz diagnosztizálni mindezt, pedig fontos, mert hozzájárul a tűnetek súlyosbodásához. A tűnetek? Testsúlycsökkenés csakúgy jelentkezhet, mint ingerlékenység, de nem ritkák a depressziós tűnetek sem.

- Csökken az energiánk, kihuny a versenyszellem - tette hozzá a személyi edző.

Fotó: Juhász-Léhi István

Elkerülni úgy lehet elsősorban mindezt, ha rendelkezünk jó edzéstervvel, benne pihenőnapokkal. Érdemes nem megfeledkezni az étrendről sem. A regeneráló étrend elengedhetetlen edzés után. A glutaminról, a vitaminokról és a különböző ásványi anyagok pótlásáról se feledkezzünk meg.

- Ugyanakkor, ha az edzésmennyiséget drasztikusan megnöveljük, az is kiválthatja a túledzettség érzését - folytatta. - Nem árt tudni, hogy akár influenzás tüneteket is okozhat mindez. Jó, ha beosztjuk a súlyzós edzéseket és a kardió mennyiségét is. Mint mondtam, nagyon fontos az izmok regenerációja.

Erről az edzőknek is képben kell lenni, tudni kell, hogy hol a határ. Szerinte túledzés esetén növelni kell a pihenőnapok számát, és az edzés mennyiségét "át kell írni", variálni kell.