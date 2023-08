Nekem egy textilholmimban maradt benne egy beletűzött riasztó, olvasónknak a pénztárcájában, esetében sem akkor jelzett, amikor kellett volna. Ráadásul korábban még ragasztós kódok voltak, sokszor jól elrejtették azokat.

Amikor én a párnahuzat riasztómentesítése miatt mentem vissza a boltba, kicsit tartottam attól, rendőrt hívnak. Olvasónk esete azért volt kellemetlen, mert a pénztárcáját mindig magánál tarja az ember, főleg, ha vásárolni megy. "Már régebben történt, áruházban vettem pénztárcát. Mentem ki az üzletből, érdekes módon semmi különös nem történt. Később akárhányszor mentem be abba az üzletbe és jöttem ki belőle, mindig csipogott. Rendre kedvesen megnézték a cuccaimat. Nem találtak semmit, tovább engedtek. Ez így igen sokszor ismétlődött. Egy alkalommal a csipogás után szépen megkértek, alaposan nézzünk meg mindent, hiszen a kamera is figyelt engem, de semmi problémát nem találtak. Feltételezésük szerint valamelyik náluk vásárolt termékben rejtve lehet egy plusz kód. Ez igazolódott is. Az általam vásárolt pénztárcának egy eldugott kis szegletében lapult a jelző. Együtt nevettünk a történteken..." – fogalmazott a szerencsésen végződött történetről a vevő.

