Csipogó a párnahuzatban, ami nem akkor jelzett, amikor kellett volna, amikor kijöttem a boltból, akkor nem, mikor visszavittem, persze, hogy hangosan riasztott a lopásgátló. Csak, amikor hazaértem, akkor vettem észre, hogy az egyik szép textilholmiban, amit vettem, benne maradt a biztonsági jelzés. Azt pedig sérülés nélkül nem lehet kivenni. Kicsit tartottam attól, ha visszaviszem, rendőrt hívnak, de elintéződött az ügy, megírtam, hogyan. A cikk nyomán egy olvasónk levélben tudatta velünk, hogy hasonlóképp járt, ráadásul egy pénztárcával és akkoriban, amikor az volt a jellemző, hogy az árult holmikba fémszálás kódot ragasztottak be, olykor észrevehetetlen kis résekbe elrejtve. Így ő annyiszor ingerelte a szirénát, ahányszor abba az áruházba visszament, ahol a pénztárcáját vette, míg egyszer nagyon alaposan nem nézték át holmiját, és megtalálták az okát.

A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének szakértőit megkérdeztük a párnahuzatos esetről és álláspontjuk az, hogy a lopásgátló készülék terméken maradása akadályozza a textil- vagy ruhanemű rendeltetésszerű használatát, roncsolás nélkül nem lehet eltávolítani, így a vállalkozás hibás teljesítéséről beszélhetünk, tehát a fogyasztó nyugta, blokk ellenében jogosan kéri a vállalkozástól, hogy vegye le a biztonsági jelzőt, azaz tegye maradéktalanul használhatóvá a terméket. A blokkot már csak ezért is érdemes megtartani a kasszától való távozás után is – hívták fel olvasóink figyelmét a Fome tanácsadói. Egyrészt, ha az áruval bármi gond van, azzal együtt tudunk kellékszavatossági igényt érvényesíteni, másrészt a lopásgátló terméken maradása esetén a blokkal tudjuk igazolni, hogy ezt a terméket a kasszánál kifizettük, így visszatérve a vásárlásunk helyszínére, izgalom nélkül léphetünk be az ajtón.

Olvasóink fogyasztóvédelmi kérdéseiket más témákban is elküldhetik szerkesztőségünknek a [email protected] e-mail-címre. A szakértői válaszok lapunkban jelennek meg.