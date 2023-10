Mondjuk egyszerűen azt, pompás látvány a veszprémi húszemeletes toronyház ilyenkor, az utcáról nézve, és azt is, hogy örülünk a jó időnek. Kíváncsiak vagyunk, a házban lakók is osztják-e véleményünket, és kíváncsiak vagyunk arra is, meddig tart még a nyárias ősz. Arra meg pláne, hogy megjön-e a böjtje vagy sem.

Fotó: Benkő Péter/Napló

Talán jó lesz hozzászokni, hogy ki(el-)tolódtak az évszakok? Tegyünk ellene, hogy visszaálljon a természet rendje, soha sem késő!