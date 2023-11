Kikapcsoló befektetés 2 órája

Hétvége a Bakonyban – Három programot, két túrát ajánlunk

Lókúton rég nem számítanak elfeledett szakmának a népi mesterségek, manapság is csatlakozhatunk a kosárfonás és a csuhézás megtanulásához. Zircen a bútorfestés műhelyfoglalkozáson lehet alkotni, és a városközpontban lévő szombati piacot érdemes felkeresni. A bakonyi kulturális programokhoz két túraútvonalat is ajánlunk most hétvégére, ezúttal olyanokat, amelyek esős napok után is biztonságosan járhatók. Mindegyik program és túra kikapcsoló befektetést biztosít.

Hegedűs Árpád dudari kosárfonó ismert gyönyörű munkáiról és arról, hogy másokat is szívesen megtanít arra, hogyan érdemes a vesszővel bánni. Most épp Lókúton oktat Fotó: Rimányi Zita/Napló

Programok 1. A dédik tudása lehet a miénk is A kosár- és a vesszőfonás fogásait lehet megtanulni Hegedűs Árpád segítségével Lókúton többalkalmas képzésen. A foglalkozások november 4-én, 18-án, 25-én és december 2-án 10 órakor kezdődnek a közösségi színtérben. Lókúton már rég nem elfeledettek az annak nevezett mesterségek. Elkezdődik az Új Huta Lókút-Rossbrunn idei őszi-téli szezonja. Az elfeledett mesterségek sorozatban közkívánatra folytathatják a helyiek a kosárfonás és a csuhéfonás tanulását. Sövénykerítés technikájával magaságyást készítenek, és belekezdenek a varrásba. A dédi konyháját megelevenítve egyszerű alapanyagokból készítenek ízletes és tápláló ételeket. A következő foglalkozást november 4-én, szombaton tartják meg 10 és 14 óra között.

2. Károly-napon is zirci piac A zirci termelői és kézműves piacot november 4-én, szombaton szokás szerint 8 és 12 óra között tartják meg a Reguly-múzeum kertjében. Az olaszfalui sajtok és készítőjük, Eszter vár mindenkit finomságokkal, a csernyei méhész, Erika savanyúságokat is hoz, lesznek húsáruk, különlegesen finom almák a csetényi nyugdíjas párnak köszönhetően, mert szerencsére ők folytatják a gazdálkodást, és ezzel még nem soroltunk fel mindent. Nézelődjenek, kóstoljanak, válasszák ki saját kedvenceiket!

3. Bútorfestés a gyakorlatban és otthon A zirci Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban november 4-én ismét kézműves tart foglalkozást. A Hagyományok Házában is oktató Csíki Virág bútorfestő vezet workshopot. Előzetes jelentkezés szükséges. A szombati bútorfestő műhelyben izgalmas, nálunk eddig nem látott technikával lehet megismerkedni, aztán azt otthon is ki lehet próbálni.

Túrák 1. A nyári hőségben, de ilyenkor is különleges, ugyanakkor széles, biztonságos, kijelölt sétautat biztosít az az útvonal, amely Csesznekről vezet a Kő-árokba. Turistajelzéseket követve túrázhatunk a köves meder mellett vezető sétaúton.

Túra a Kő-árokban Fotók: Rimányi Zita/Napló

2. A Cuha partján, hódok nyomában Érdemes elsétálni Zircről Kardosrét irányába a Cuha patakot követve, akár Porva-Csesznek vasútállomásig. Több hidat megcsodálhatunk, több helyen felfedezhetjük a hódok, egykori gátjuk nyomait.

