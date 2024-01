A rendezvényen több mint húsz kiállító várta az érdeklődő egybekelni vágyókat. A szolgáltatók között a menyasszonyi és menyecskeruhán túl az esküvői és lakodalmi helyszínt biztosítók, ceremóniamesterek, lélegzetelállító tortakölteményekkel, klasszikus és modern süteményekkel érkező cukrászok, fotós, különféle dekorációkat készítők segítettek a döntésben a hozzájuk fordulóknak. Kiderült, hogy a nagy napon segítséget jelenthet egy animátor, aki a gyerekekkel foglalkozik, amíg a felnőttek ünnepelnek, mulatnak. Az szintén bizonyossá vált, hogy a test és a lélek harmóniája ugyancsak elengedhetetlen az egybekeléshez Egy ünnepi és egyben tréfás szelfipont ugyancsak színesítheti a lakodalom programjait, és életre szóló emléket adhat az azonnal elkészülő fénykép. Az egyedi, ízléses dekoráció és a vendégeknek szánt apró ajándék készülhet csokoládéból, művészien díszített mézeskalácsból, sőt, akár origamitechnikával, időtálló papírból is. A nagy napra a legszebb műkörömnek és frizurának kell elkészülnie, és fontos szerep jut a zenészeknek is. Az egybekelni vágyók ötleteket találtak a szülőket köszöntő ajándékokhoz, és válaszokat kaptak kérdéseikre az eljegyzéstől az esküvőn át a lakodalomig minden apró részlettel kapcsolatban.

Már a kiállítás első óráiban több egybekelni vágyó pár érkezett. A Budapesten élő Eke-Pusztai Szabina és Eke Balázs hivatalosan már megtartotta az esküvőt tavaly, szűk családi körben. Most a lagzira készülnek.

– Nagyon hasznos a kiállítás, pedig mi már jól állunk a szervezés terén. Csak az étteremmel, cukrászattal kapcsolatos kérdéseinkre kell választ kapnunk. Az uzsai Kerekerdő rendezvényhelyszínen lesz a lakodalom júliusban. Több mint 120 vendéget várunk. Egy barátunk vezeti majd a szertartást, és egyben ő lesz a ceremóniamester is – mondta a nemesvitai Eke Balázs. Szabina úgy vélte, hogy a dekoráció készítéséhez akár a kiállításon is találhatnak ötleteket. – Azt magunk készítjük, de még keresünk tippeket. Sminkest és körmöst a baráti körből választunk. A ruhát csináltatom majd, van szabó ismerősünk is, így mindkettőnk ruhájának a készítése rendben lesz – mondta Szabina. A fiatalok nagyon szeretik a Balaton-felvidéket, de úgy tervezik, hogy egyelőre a fővárosban maradnak.

A budapesti Eke-Pusztai Szabina és Eke Balázs még többek között sütemény készítő cukrászt keresett nyári lakodalmukhoz Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A fő szervező, Zsigmond Zsuzsanna köszöntötte a kiállítókat és az érdeklődőket, majd az eseményt Dobó Zoltán polgármester nyitotta meg.

– Nagy öröm számunkra, hogy Tapolcán sok év után újra létrejöhetett a kiállítás, hogy mertél álmodni, belevágtál. Régi álmod teljesült ezzel. Nem könnyű téma az esküvő és az ahhoz kapcsolódó bármilyen szolgáltatás értékesítése. Nagyon nehéz ezt úgy tenni, hogy mindenki elégedett legyen, hiszen rendkívül felfokozott érzelmi állapotban vannak a házasulandók. Biztos vagyok abban, hogy nagy segítséget kapnak az itt jelen lévő kiállítóktól, akik szép számmal érkeztek. A kiállítás remekül meg tudja mutatni, hogy mire lehet szüksége annak, aki belevág egy életre szóló kalandba, hiszen a zenészektől kezdve a ruhakészítőkön át az életmód-tanácsadókig mindenki megjelent – mondta a polgármester, majd megköszönte a szervezőnek, hogy létrehozta az eseményt, és azt kérte a jelenlevő kiállítóktól, hogy türelemmel legyenek az érdeklődők felé.

A kiállítás fénypontja volt a látványos menyasszonyi ruha és koszorúslány divatbemutató Halász Rebeka közreműködésével Fotó: szervezők

A program látványos menyasszonyiruhadivat-bemutatóval és Halász Rebeka közreműködésével folytatódott, a napot tombolasorsolás is színesítette.