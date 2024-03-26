március 26., kedd

Emánuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Babák

2 órája

Gólyahír: velük gyarapodott Veszprém vármegye az elmúlt napokban

Születések a megyeszékhelyen március 19–24. között.

Veol.hu

Március 19-én: Horváth Nóra, édesanyja: Horváth-Eller Judit; Wittmann Jázmin, édesanyja: Wittmann-Bara Vivien; Horváth Viktória, édesanyja: Horváthné Molnár Angelika. 

Március 21-én: Rácz Zsombor Levente, édesanyja: Valler Erzsébet; Csapó Maja Adél, édesanyja: Csapó Edit; Majkó Anikó, édesanyja: Majkóné Ábrahám Anikó; Budavári Miabella, édesanyja: Budavári-Orbán Mercédesz; Kalincsák Lili, édesanyja: Kalincsákné Pápai Sarolta. 

Március 22-én: Kulcsár Benjamin, édesanyja: Kulcsár Fanni; Sáfrán Zora Luca, édesanyja: Sáfrán-Mürkl Erika; Pajor Csanád Zsombor, édesanyja: Pajor-Grzybovsky Bianka Anna; Luncz Ádám Tamás, édesanyja: Luncz Emese; Kovács Gréta Anna, édesanyja: Kovács Bettina Karola; Jakus Zoja, édesanyja: Jakus-Szkupi Zsófia; Bodor Csaba, édesanyja: Bodor-Áy Szilvia. 

Március 23-án: Tölli Zalán Kadosa, édesanyja: Tölli-Andor Viktória Anna; Nagy Milán, édesanyja: Nagyné Hauck Marianna. 

Március 24-én: Mandák Mia, édesanyja: dr. Mandák-Vargha Andrea; Kálmán Benett, édesanyja: Kálmán-Szalai Szilvia.

 

Címkék#kórház#baba#gólyahír

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
mandiner.humagyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.huhirvilag.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hureblog.hulapcentrum.hu
Rádió
gongradio.huhirfm.hu