Húsvéttól kezdve minden szombaton ingyenes gyerekprogrammal várják a legkisebbeket a Folly Arborétumban, ahol a gyerekek játékos formában ismerhetik meg az arborétum élővilágát.

A Folly Arborétumban húsvétkor is várják a látogatókat, a gyönyörű környezet mellett remek programokat is kínálnak

Fotó: Szijártó János/Napló



Mint megtudtuk, a húsvéti hétvégén indítják az új, minden eddiginél izgalmasabb, önállóan bejárható, nyomozós szabadulószobájukat is, ahol az arborétumi díszletek között rejtélyes halálesetek nyomába szegődhetnek a játékosok. Továbbra is nyitva tart a tobozkiállítás, ehhez kapcsolódóan szabadon bebarangolható az üde színekbe öltözött kert a toboz körúton is. A hétvégén háromszor indítanak családi szabadulószobát és a hétvégén minden este vezetés mellett mutatják meg a Folly fényfestés fényanimációit. Az étteremben pedig húsvéti menüajánlattal kedveskednek a tavaszi kertbe látogatóknak.

Március 30-án és 31-én 12:30-kor kezdődik a Folly matiné, az ingyenes játékos gyerekprogram. 14 órakor a családi szabadulószoba, 19 órakor fényfestés és kerti séta. Április 1-én húsvéthétfőn szintén 12:30-kor kezdődik a Folly matiné, 14 órakor a családi szabadulószoba várja az érdeklődőket.