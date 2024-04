Hevesi Gréta zirci, de az általa alapított SoulDance Táncstúdió Veszprémben működik, Gréta az ActiCityben oktat gyerekeket, fiatalokat, akik vele szinte egyidősek és magánál kicsit idősebb felnőtteket. Már feladhatta azt a főállását, ami végzettségéhez és a turizmushoz kötötte. Ám számára a tánc szenvedély, és ez a szerelem már gyerekkorában kialakult, ezért az nem újdonság, hogy ezzel tölti idejét.

Hevesi Gréta

Fotó: SoulDance Táncstúdió

Pályaváltása érdekes, tanulságos lehet sokaknak, akár példát mutathat, hogy bele mert vágni egy olyan vállalkozásba, ami leginkább inspirálja. S van egy másik szála is történetének, ami elgondolkodtató. Ugyanis úgy vélik sokan, hogy a tánc nem nekik való, ugyanakkor emberi mivoltunknak ősi, ösztönös része, sajátossága.

A SoulDance, Gréta táncsúdiójának a neve azt jelenti, hogy lélektánc és ezzel talán el is mondtunk mindent arról, hogy mit jelent neki, mit jelenthet bárki másnak a tánc, de azért több árnyalatáról, több szempontból beszél róla interjúnkban. Arról szintén, hogy hol nézhetik meg csoportjának fellépeseit az érdeklődők, hogyan kóstolhatnak bele Grétával egy kicsit a hiphop műfajába. Neki olyan természetes a táncolás, mint másnak a lélegzés. Nem kellene ennek így lennie mindannyiunknál? A tánc lehet terápia is, érzelmeink kifejezésének, feldolgozásának segítője. Csak egy lépéssel kezdődik, amit Gréta felírna mindenkinek receptre.