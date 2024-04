Titokzatos épület 50 perce

Papírmalom Sólyon – kaland, múlt, tűnődés, fantázia

Létezik egy hely, létezik egy kevésbé ismert romos épület, melyről mi sem tudtunk túl sokat. Lényegében annyit, hogy valahol ott van. Veszprém mellett, keleti irányban fekvő Sólyon járva kolléganőm elhatározta, felkeresi a papírmalom romjait. Jól tette, egyrészt elkészítette remek fotóit, de – ahogy elmondja – a képek, no meg a hely nem csupán a mai állapotokat mutatják be. A fantáziát is alaposan beindítják.

A fotózást némi nyomozás előzte meg, amire elsősorban a megközelíthetőség miatt volt szükség. Aztán Ildikó kocsiba ült, elindult arra a helyszínre, ahhoz a látványossághoz, melyet bizony nem „tálcán nyújtanak elénk”, meg kellett dolgoznia a képekért, az élményért. A sólyi főutcán egy helybeli néni útba igazítását kérte, kapta, amire szüksége is volt, de végül rábukkant a sólyi papírmalom romjaihoz vezető útra. Egy patakmedren kelt át, majd ment és ment, míg úgy érezte, „lemegy a térképről is”, s már majdnem feladta. Ám ő nem az a típus, az elszántság végül győzött, hirtelen felbukkant előtte a patak felőli fal, mely még az emelet szintjéig áll, másutt csupán a nyomai láthatók. Kaland a buja zöld tengerben – ami a sólyi papírmalomból megmaradt

Fotó: Fülöp Ildikó – Valószínűleg egy olyan kőfal lehetett egykor – meséli kolléganőm –, mellyel a vizet zárták le, azt, amit a ma már száraz patakmederben vezettek valaha a malomhoz a Sédből. – A torkolat a rengeteg bokor és fa miatt ma már nem közelíthető meg, de kárpótolt a látvány. Nem önmagában csak a kőfal, a boltívek, inkább az a varázs, ahogy a délelőtti napfény beszűrődik a zöldbe, a romokra. Ekkor éreztem azt, ide el kellett jönnöm – meséli Ildikó, aki közben úgy döntött, megpihen. – A medertől kilátni a 8-as útra, egy kidőlt fán ücsörögve elrévedtem, perceken belül a múltban éreztem magam, elképzelve, hogyan építhették a malmot, hogyan hordták-faragták meg a köveket, s micsoda élet lehetett itt egykor. Hihetetlenül izgalmas, amikor egy-egy hely varázsa beindítja a fantáziát – meséli. A még álló és látható romok megmozgatják a fantáziát

Fotó: Fülöp Ildikó A papírmalom létesítéséről a zirci ciszterci apátság döntött az 1780-as években, s 1790-ben már elindulhatott a papírgyártás. Több mint hatvanféle, vízjellel ellátott papírt gyártottak itt, leginkább egyházi intézmények, állami hivatalok számára. Többnyire német vagy holland ajkú bérlők működtették a létesítményt, amíg a papírgyártás gépesítése elavulttá nem tette az itteni technikát, aztán 1851-ben le is állt a termelés. A múlt század elején tervezett vízi erőmű nem valósult meg, a malmot a második világháborúban kapott sérülések miatt már nem építették újjá. Fantasztikus, ahogy a nyílásokon átszűrődik a napfény

Fotó: Fülöp Ildikó S hogy kik voltak a bérlők? Sóly honlapján azt olvassuk, a papírmalmot nem tőkeerős vállalkozóknak adták bérbe, hanem papírkészítő mestereknek, akik egymást váltogatva, nagy nehézségekkel küszködve, tartozásokkal birkózva próbálkoztak az üzemeltetéssel, a bérletért készpénzben, papírbeszolgáltatással és egyéb szolgáltatásokkal fizettek. A malom piaca egyébként biztosított volt, olyannyira, hogy a vármegye többször élt panasszal, hogy Sólyban nem tud elegendő papírt vásárolni. Az itt készült vízjeles papírok elsősorban fejléces levélpapírok, gazdálkodási, számvevőségi összeíró ívek, körözvények anyagául szolgáltak, megtalálhatók a vármegye településeinek iratanyagaiban. A malomban átlagosan tíz papírkészítő dolgozott, és – ahogy írják – a papírmalom a maga korában és helyén betöltötte hivatását. A boltívek egykor megdolgoztatták az építőket, ma pedig a kalandvágyókat

Fotó: Fülöp Ildikó Aki szívesen megtekintené a papírmalom maradványait, s kedveli a természetben való bolyongást, feltétlenül pozitív élményekre számíthat, de meg kell érte dolgoznia. Az első élmény akkor éri, ha rábukkan a ma is álló kőfalra. A további pedig később – ha körbejárta, amit lehet, megnézte, megpihen, kiülve a patakmeder szélére, elmereng a múlton, meditál picit a buja zöld tengerben álló négy-öt méter magas kőfalak látványán, s elgondolkodik, mi volt, hogy lehetett itt egykor. S ha van ideje, kicsit saját sorsán is. Az is kell…

