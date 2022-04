Fábry Eszter közölte, hogy napi 4400 tonna készterméket állítanak elő.

Hozzátette, hogy a magas energiaárak továbbra is nagy kihívások elé állítják a gyárat. Ha a piaci környezet ezt szükségessé teszi, készen állnak a termelés csökkentésre vagy újbóli teljes leállítására.

A Nitrogénművek Zrt. március 9-én jelentette be, hogy ammóniatermelését át- menetileg leállítja. Fokozatosan álltak le az üzemek, nagyjából egy hét alatt, és az újraindítás is fokozatos – nyilatkozta az MTI érdeklődésére Bige Zoltán, a társaság stratégiai igazgatója.

Emlékeztetett, hogy a termelés leállítására azért került sor, mert az ukrajnai háború rendkívüli helyzetet teremtett az európai és a magyar gazdaságban, a földgáz ára több mint duplájára emelkedett. Mint mondta, a Nitrogénművek Zrt. számára a földgáz a legfontosabb nyersanyag, „békeidőben is” a teljes költségük csaknem 45 százalékát, az ammóniagyártás költségei­nek mintegy 90 százalékát a gáz ára határozza meg.

Bige Zoltán elmondta azt is, hogy közel 420 millió eurós fejlesztést hajtottak végre 2004 és 2017 között a vállalatnál, aminek köszönhetően megnőtt a gyártási kapacitás és az üzembiztonság, az előre nem tervezett karbantartások miatt kieső idő pedig minimalizálódott.

Gerald Papst, a Nitrogénművek Zrt. üzletfejlesztési igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyarországi piacon a kereslet még mindig elmarad az európaitól annak ellenére, hogy az árak alacsonyabbak.

A Nitrogénművek Zrt.-nek mintegy 15 országban több mint 700 munkavállalója van, a vállalat 90 éve működik. A 2020-as éves jelentés szerint a cégcsoport árbevétele 94 milliárd 765 millió forint volt, ez hétmilliárd forinttal, nyolc százalékkal több az előző évinél. Az adózott eredmény 3,59 milliárd forint volt a 2019-es 1,06 milliárd forint után. A cég 2021-es éves pénzügyi beszámolójának megjelenése ezen a héten várható.